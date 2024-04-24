劈價140萬易手！屯門慧豐園三房失守5球成交

二手業主劈價出貨，新界私人屋苑三房單位成交價不足「5球」，屯門慧豐園同類放盤，累減140萬元售出，呎價僅約8,333元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林忠煜表示，灣仔囍滙3座中層A室，實用面積約591方呎，兩房間隔，叫價1,880萬元，最終以1,550萬元連租約沽出，呎價約26,227元，新買家為內地客，打算待租約期滿後收回自用。

●世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣居屋東駿苑B座高層14室，實用面積約433方呎，兩房間隔，望山景，去年11月於未補價第二市場叫價318萬元，累減至298.8萬元，獲白居二買家洽購，終以430萬元成交，呎價約6,901元。

●世紀21(杏花邨)鄭智鐘指，柴灣杏花邨8座低層2室，實用面積約596方呎，三房間隔，望園景，以725萬元成交，呎價約12,164元，原業主於2012年3月以533萬元購入，約12年帳面獲利192萬元，期內升值約36%。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角盈暉臺3座中層H室，實用面積約438方呎，兩房間隔，以639萬元易手，呎價約14,589元，新買家為同區上車客。

●利嘉閣蔡詠詩稱，西南九龍瓏璽3座中層D室，實用面積約961方呎，套三房間隔，叫價1,900萬元，議價後以1,828萬元成交，呎價約19,022元，原業主於2012年以約1,391.6萬元買入，帳面獲利逾436萬元，物業升值約31%。

●美聯張曉盈指，西南九龍匯璽6座中層D室，實用面積約393方呎，一房間隔，區內買家見享開揚海景，以865萬元承接單位自住，呎價約22,010元，原業主於2021年8月以1,092.5萬元購入，持貨約3年帳面虧蝕約227.5萬元。

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新界區

●置安居蘇永耀稱，屯門慧豐園2座高層C室，實用面積約582方呎，三房間隔，叫價625萬元，累減140萬元，區內換樓客以485萬元購入，呎價約8,333元，原業主2003年6月以108萬元購入，持貨約21年帳面獲利377萬元。

●美聯凌光盛稱，馬灣珀麗灣16座中層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，享海景，早前以610萬元放售，獲海外回流買家洽購，議價18萬元，以592萬元承接，呎價約11,385元。

●中原林恩信表示，荃灣4月錄超過80宗二手買賣，環宇海灣5座中層B室，實用面積約769方呎，套三房連儲物間隔，享海景，上月叫價1,300萬元，本月初調低至1,150萬元，再價104萬元，以1,046萬元成交，呎價約13,602元。

●中原林金葆指，天水圍二手居屋成交十分活躍，本月錄約60宗，天盛苑Q座中層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價378萬元，議價後以340萬元易手，呎價約6,719元，新買家為區內白居二上車客。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天祐苑A座高層13室，實用面積約538方呎，兩房間隔，原業主願意加大議幅，區內白居二中籤者，於未補價第二市場以341萬元購入，呎價約6,338元。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺居屋山麗苑A座低層7室，實用面積約376方呎，一房間隔，望山景，放盤1個月，未補價第二市場叫價260萬元，獲外區白居二以250萬元承接，呎價約6,649元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水4月暫錄約78宗二手買賣，按月跌約35%，粉嶺牽晴間1座中層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，開價約440萬元，議價後以436萬元易手，呎價約11,354元，新買家為上車客。

●中原黎宗文指，大圍盛世3座北翼中層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，議價後以1,050萬元易手，呎價約15,262元，新買家為換樓客。

●中原侯惠良表示，大圍4月暫錄約34宗二手買賣，按月減少約4成，其中恒峰花園1座高層G室，實用面積約867方呎，套三房間隔，開價約1,080萬元，議價後連車位以1,018萬元易手，呎價約11,742元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山中心3座中層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，享開揚景，放盤兩日，當時叫價500萬元，成交價490萬元，呎價約12,861元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城C座低層6室，實用面積約321方呎，兩房間隔，望內園景，放盤3星期，叫價430萬元，經議價後減72萬元，以358萬元獲買家承接，呎價約11,153元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山聽濤雅苑4座中層F室，實用面積約755方呎，三房間隔，望園景，放盤4個月，叫價900萬元，獲買家以830萬元承接，微減70萬元或減幅約7.8%，呎價約10,993元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山4月暫錄約71宗二手買賣，按月跌約兩成，曉峯灣畔4座中層H室，實用面積約646方呎，三房間隔，議價後以680萬元易手，呎價約10,526元，新買家為用家。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳日出康城領都5座右翼低層C室，實用面積約733方呎，套三房連士多房間隔，望園景，叫價750萬元，經議價後以732萬元成交，呎價約9,986元。

●世紀21(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑B座高層12室，實用面積約530方呎，兩房間隔，4月初未補價第二市場叫價450萬元，放盤半個月，減價3.2萬元，減幅僅0.7%，區外白居二客以446.8萬元購入，呎價約8,430元。

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