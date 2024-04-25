龔成：創富是身處資本主義社會的鬥爭手段

資本主義的前提是建基於「自我」為出發點，必定會引發資源不公的現象，因每個人天生就不一樣，往往會導致有能者取得大量資源，反之無能力者則只有很少資源，這就是現實。

可能你會認為自己是有能者，但卻無法取得應有回報。那就要明白一點，就是在資本主義社會中，就要以當中的遊戲規則去生存，是否「有能者」只能以當中的規則去定義，而我們只能按照遊戲規則去進行，為自己爭取最大利益。

所以在資本主義社會下，要獲得合理的資源分配就只好依當中的方法，這裡不是指買六合彩等給世人假希望的方法，而是指真正能做到的方法，而這方法就是學習創富知識。

--先學理財，再學創富--

要學創富知識並不容易，因為學校連一點都不會教，加上家庭、朋友、老師大多沒有這些知識，一般人要學也不知在那裡學，不過在創富之前，其實有基礎知就的，這就是理財知識，要接觸及學習則較容易。理財與創富雖然是不一樣的思維，但理財可說是創富知識的基礎，可理解為初階與進階的關係，所以可以先先學理財，再學創富。

現時的年輕人會因錢而產生很多問題，例如收入不高、無法置業等，有些人會將矛頭指向公司、社會、政府、學校、甚至是父母，可惜這種抱怨並無意義。而他們沒想到，要突破的方法並不是依賴傳統學校所教的十幾年知識，而是他們從未接觸過的創富知識。

其實當你認識資本主義的遊戲規則後，就會明白創富知識的重要性，並深信擁有創富知識就能為你獲取應有資源，能助你改善生活，達至理想水平。

--放自己在最有利處--

的而且確，社會資源分配不公是事實，在這環境下你可以有幾個選擇，一就是偉大去改變社會，一就是向現實低頭，一就是明白及利用當中的遊戲規則，為自己爭取合理利益，而種種選擇只在乎你。

坦白講，社會不公這問題在那個地方都有，亦是所有社會都會面對的問題，除非是理想世界下的共產，否則問題必定存在。

而我們在香港這個社會下，就只好依這個規則去進行，在資本主義下，要改善生活，又或是到達「合理」的生活水平，學理財、學創富就是必要的事(對，是必然的事)，因為理財創富是資源配置的問題。社會不公往往是因為某些人有較多資源而有些人沒有，而理財創富正正是獲取資源的手段。

這是因為資本主義的規則已設定了這些前提，而你要在這規則下獲得更多，就只有更了解這規則的運作，社會就是如此現實，一就是坐以待斃，一就是為自己爭取！

--創富就是在資本主義中爭取的手段--

為甚麼要學理財創富，因為當你甚麼都不做的時候，你的資源(如人工、財富)就會不知不覺被奪取，例如你只懂將錢存於銀行，通脹就會不斷將你的錢蠶食，而且真正的通脹率比實質的更高；反之當你去胡亂投資時，又會將錢輸給資本家。所以當你不懂理財時，你就只能當輸家，而我們要保護自己的財富，就必須要學理財，這是最基本的。

即是說，就算你不去爭取，你也要懂得保護，而這就是理財。這裡已經不是說甚麼增值，而是說基本的對抗通脹，也需要一定的理財知識，你不理財，財不理你，這些知識學校不會教你，只有靠你自己主動學習，而為了保護自己的財富，你只能學習理財知識。

而更進一步，就是學習創富，這是財富爭取的手段，是資本主義制度已設定的規則，要為自己增取更多，就要成為規則下的「有能者」，而由於創富知識比理財更為進階，因此普通人不易掌握。

不過，在現今資訊發達的社會，只要不斷學習當中的知識，也能令自到達一定水平，當然這是長時期的學習，並且要透過實踐學習，才能真正掌握。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)