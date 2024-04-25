鄧建初：環球政局撲朔迷離　港股美股點部署？

過去幾個月，市場評論眾口一詞預期今年美國減息在望，鷹派與鴿派官員不斷輪流交替發表應否減息的言論，美股亦隨之如過山車般上落。正當市場議論紛紛之際，上周聯儲局主席一錘定音，表明通脹陰霾仍揮之不去，應繼續維持高息一段時間。

一盤冷水照頭淋，快將展開減息行動的熱切期望落空，美股即時腳軟，而備受打擊之納指跌幅尤鉅，連跌六日共跌1,157點，創出近年美股最長跌市日數紀錄。其中極受市場追捧的晶片股，上周五大瀉一成至數成不等。對息口不太敏感的道指，上周五雖逆納指大跌而升211點，惟近期亦已下跌近千點。外圍政局與經濟綑綁在一起之美股，表現撲朔迷離，處於此混亂時刻，正如初哥前文所言，要小心部署，不宜太冒進。

近期港股市場共識，就是美股下跌，反而有利港股表現，可惜上周不能如願以償，縱使息息相關之內地A股似有築底回升格局，恒指五日兩升三跌，共跌去497點。

執筆時傳來內地惠及港股政策出台，中證監宣布，除放寬滬港通下股票ETF合資格產品範圍、將REITs及人民幣股票交易櫃台納入港股通、優化基金互認安排等，更鼓勵數十隻龍頭股來港上市，挽救非常沉寂的IPO新股市場，這對後市之成交量應有幫助。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)