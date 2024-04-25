黃詠欣：銀行重掌按揭「話事權」　現金回贈不了？

最近有一宗個案，由於客戶自身條件良好，故要求只向一間銀行申請按揭，不出所料銀行方面亦很快成功批出按揭。然而，到銀行簽署「貸款協議書」(Offer Letter)當日，銀行方面突然指出該行已沒有按揭額，故未能借出按揭貸款，令客戶慌寸大亂。後來與銀行磋商協調下，成功爭取到一個按揭額，客戶最終能成功提取貸款。

不過，另一個案就沒有這麼幸運，客戶原定於5月上旬成交，他同時向數間銀行申請按揭，及後其中一間銀行成功批出按揭，惟現金回贈只有貸款額之0.8%，客戶認為現金回贈不夠吸引，故一直拖延不跟該行簽訂「貸款協議書」，期望其他較高現金回贈的銀行能批出按揭，惟成交日子愈來愈接近，其他銀行依然未有回覆，故他決定與該行簽訂「貸款協議書」，但該行表示已沒有按揭額了，他感到非常徬徨，不幸中的大幸最終有另一間銀行批出按揭，惟現金回贈僅貸款額之0.5%，客戶只好無奈接受。

重拾話事權 削現金回贈

事實上，現時銀行重拾按揭市場的「話事權」。過去幾年銀行之間為了搶佔按揭市場，以極高現金回贈吸客，現金回贈更一度高達貸款額之3%，當時可算是由客戶主導，任由他們慢慢去挑選銀行。但隨着拆息持續高企，銀行衡量資金成本後，開始縮減現金回贈。

雖然近日一個月銀行同業拆息(HIBOR)有所回落，但依然比實際按息4.125厘為高，這個拆息高於實際按息的情況已持續11個月，單單從表面數字來看，在銀行角度按揭生意似乎是「做一單蝕一單」，故銀行對於按揭市場並不積極，有部分銀行更取消轉按及二手市場按揭的現金回贈，看來銀行已不再熱衷於以高現金回贈吸客了。

縱使現時仍有個別一兩間小型銀行提供較高現金回贈，但要達至他們的條件並不容易，再加上他們一向的按揭市場佔有率只佔幾個百分點，根本無法承接現時樓市的海量成交。

最後，再次提醒有意置業人士，必須要接受現實，現時按揭市場跟過去幾年情況有所逆轉，銀行重新掌握按揭市場的「話事權」，故不能再着眼於現金回贈多寡，應着眼於銀行能否成功批出貸款及會否順利成交才是王道。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣