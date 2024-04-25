廖嘉豪：半導體業獲兩大光環加持　長線向好

美國科技股最近調整幅度明顯，其中半導體行業跌幅顯著，費城半導體指數由3月7日高位5,165點計至周二，已累跌逾13%。費城半導體指數從2022年低位累積反彈1.2倍，未來12個月市盈率從16倍擴大至31倍。許多投資者本已擔心估值過高或不能持續，加上最近跌勢，或增加半導體行業的負面觀感，但在記憶體銷售和人工智能(AI)推動下，仍看好半導體行業前景。

半導體行業最惡劣情況已過。去年不包括價值較低的離散半導體的整體半導體出貨量按年跌19%，跌幅為過去22年來最大。半導體現時出貨量約為5,000億件，已回到2017年水平，較疫情前低約10%，預計今年將有補充庫存動力。

記憶體銷售料顯著增長

目前預計今年半導體總銷售將按年增長11%，主要靠記憶體銷售收入按年升66%推動，記憶體佔半導體銷售規模將從去年的17%升至今年的25%。AI相關的半導體收入由去年的400億美元，升至今年的900億美元，是主要收入來源。

上周台積電在業績發布會上表示看淡今年晶片市場前景，觸發市場拋售半導體行業股票。然而，投資者需留意，公司下調整體半導體前景的主因是汽車半導體需求較弱，其AI相關的收入仍快速增長，甚至增加資本開支後仍未能滿足客戶需求。

受惠AI伺服器需求強勁

AI相關的伺服器市場維持強勁，基於AI需求和補充庫存，對半導體行業前景維持樂觀，而AI推動擴展費城半導體指數的整體潛在市場規模，佐證行業估值擴張合理。費城半導體指數在1998年底到2000年初累升超過5.5倍，當時未來12個月市盈率從25倍升至50倍以上，以及對比標普500的估值溢價亦由一倍左右升至1.8倍。

近期費城半導體指數不論指數升幅(1.2倍)、市盈率擴張幅度(至31倍)，以及對比標普500的估值溢價(1.5倍)均不及1998至2000年間的升市，預期盈利增長持續上升或支持費城半導體指數繼續上揚，投資者或可考慮借最近回調趁低吸納，捕捉AI相關板塊的長線機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪