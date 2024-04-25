Meta業績勝預期　盤後股價挫15%　市場對一項目存憂

社交平台Facebook母公司Meta剛公布的業績勝預期，但市場憂慮其開支大增，股價在美股延長交易時段重挫15%。該股周三(24日)收報493.5元，跌幅0.52%。

截至3月底止首季，Meta收入364.6億美元，按年增加27%，為2021年以來最快的季度擴張速度。純利錄得123.69億美元，按年增長1.1倍，每股盈利4.71美元。

Meta預計，全年資本開支將在350億至400億美元，較先前預期的300億至370億美元有所加，將繼續加快基礎設施投資以支援人工智能（AI）路線圖。行政總裁朱克柏格表示，他預計在Meta的人工智能產品擴展到可盈利的服務之前，會經歷一個「多年的投資周期」，但他強調公司在該部門擁有良好的業績記錄。

集團另預期，第二季營業收入介乎365億至390億美元區間，中間數低於市場預期。

Cresset Wealth Advisors首席投資官Jack Ablin表示，雖然Meta將在工作中採用人工智能，但目前它似乎不是人工智能採用的最大受益者。雖然人工智能最終可能意味着節省一些成本，但這目前還未見到這優勢。