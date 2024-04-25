許繹彬：港股仍在固本培元階段

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股於本周的三個交易日給人振作及振奮的感覺，是緣除美匯及美息市有所回軟外，最能令港股暫時脫離危險期的原因，相信是久違了的中央對香港股票市場的救市措施終於再度出現。上周五在港股收市後，中證監在毫無預兆下突然為投資者派出五顆仙丹，挽救已病入膏肓的港股，包括：放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍；將房地產信託基金納入滬深港通；將現行人民幣股票交易櫃台納入港股通，更優化基金互認安排；而其中一招相信令股民最為振奮，就是針對香港新股市場有一個明確的支持，鼓勵內地行業龍頭企業赴港上市。而有關措施，中證監及香港證監會將會共同推動及指導兩地交易所及結算公司，務求令上述政策盡早平穩落地。

儘管內地連發五招撐香港資本市場，但並非是靈丹妙藥，不可即時令已久病近三年的港股痊愈。在中央發功後，港股雖然是止跌回升，但無論成交及氣氛仍顯得未算熱鬧，成交亦最多只有1,000至1,300億元水平；筆者猶記得，中央在十年前首次推出滬港通計劃時，香港收到此禮後，港股除大升外，部分受惠股如香港交易所的股價單日升10至20%，亦屬平常現象，氣勢一時無兩，大市成交亦因而翻幾倍；其後中央在不同年代不斷出招撐香港資本市場，港股亦有作出積極的反應；但今次的出招，不論是整體成交或個別受惠股，均已顯然不及過往的神勇。原因相信很簡單，港股現階段仍是缺乏信心，加上海外資金流入的狀態未如理想。儘管有證據顯示，外資流入本港市場確實有所增加，但跟2020年或之前相比，可謂天淵之別；單憑北水在現階段為港股的灌溉，維持1,000億亦算是「還得神落」。

未來，隨着國內經濟正式復甦下，展望國內企業的業績有所改善；而配合中央五招可能會發揮真正的效用下，相信會令資本市場變得更靈活，來港北水有望會增多。在港股的投資氣氛可能變得熱切下，國內部分龍頭大股會選擇來港進行招股，這樣相信有機會令新股市場掀起高潮；如港股下半年能夠如願以償，相信外資的注碼亦有所提升，這樣港股就能真真正正走出谷底。

因此，港股儘管已開始服用由中央送出旳五顆救市的靈丹，但相信短期內未必能夠受惠，恒指仍在固本培元階段；因此短期內仍是離不開上落市格局，跌不落升不多。下周更是適逢五一長假，相信成交會轉為淡靜，投資者必須要有耐性，短期能否企穩17,000點，然再向17,400點進發，相信仍要看外圍消息(如美債美匯)及有待成交配合。由於市況仍然飄搖，建議投資者可留意防守性高及派息率高的股份。