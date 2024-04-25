張智威：港股市底轉強　科網股睇好「ATM」

港股周四(25日)延續升勢，信誠證券聯席董事張智威表示，雖然恒指今年多次升穿萬七關後未能企穩，但港股現時估值吸引，亦有多間公司回購、增加派息，近期亦有多間大行先後唱好港股，其中法巴表示，中國寬鬆預期升溫，推動境外投資轉向香港資產，南向投資者在3月至4月23日期間淨買入近200億美元的香港上市股票，是3年來最大的兩個月購買量。在資金有勢回流下，港股市底轉強，料今次升勢可持續。另外，下周為期指結算日，大戶積極轉倉部署推高指數，料指數有勢挑戰250天線約在17,728點，短線未宜看淡。