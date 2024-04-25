財庫局：港府將聯繫金融監管機構　盡早實施中證監5項惠港措施

中國證監會上周五(19日)推出5項惠港措施，包括完善基金互認安排。財經事務及庫務局周三(24日)與基金業界交流，有約30名基金公司高層參與，包括香港投資基金公會、香港中資基金業協會的成員。副局長陳浩濂表示，下一步，港府會與相關部委和金融監管機構緊密聯繫，盡早實施有關措施。同時將持續提升香港金融市場的競爭力，堅持國際化特色。

另外4項具體措施包括放寬滬深港通下股票交易所買賣基金(ETF)合資格產品範圍；將房地產投資信託基金(REITs)納入滬深港通；支持人民幣股票交易櫃台納入港股通；支持內地行業龍頭企業赴香港上市。

陳氏指，各項互聯互通的擴容措施將進一步增強香港連通中外資本市場的重要角色，讓香港更好發揮雙向引進資金和優質企業的獨特平台功能，並豐富內地及國際投資者的資產配置選擇、以及離岸人民幣的投資選項，有助香港鞏固提升國際金融中心地位，及促進兩地資本市場的協同發展。

據了解，普遍與會的基金業界人士歡迎新措施，相信有助更多產品及參與機構獲納入互聯互通，對金融及資產管理行業發展正面。