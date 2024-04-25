瑞銀分析師轉軚睇好內地樓市 3年前曾逆勢降恒大評級
2024年04月25日 11:59
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（中新社圖片）
外媒報道，3年前瑞銀中國內地及香港房地產研究部門主管林鎮鴻(John Lam)將中國恒大(03333)評級罕有下調至「沽售」，震驚市場，之後恒大違約，淪為樓市崩塌的典型。不過如今，在大多數分析師認為樓市尚未觸底、行業死氣沉沉之際，林鎮鴻再次逆向而行，預計樓市將逐步復甦。
他接受外媒訪問時表示，「過去3年我們看淡，不過由於政府的提振舉措，我們對中國房地產行業的看法首次轉為正面。」據他預測，房屋需求及供應將在明年某個時候恢復至歷史平均水平，在21個主要城市擁有相當規模組合的開發商，股價可能反彈。他上調幾家內房的評級，包括1月份將龍湖集團(00960)調整至「買入」。
跟2021年對恒大的做法一樣，林鎮鴻深入挖掘數據並結合直覺，對中國房地產行業做出不同常規的判斷。他回想起恒大那份簡短研報時稱，「當時覺得有些事情不妥。」這份報告對後來發生的樓市危機發出預警。
曾任職於摩根士丹利的林鎮鴻指，經過多年痛苦，該行業已準備好緩慢復甦。雖然他預計今年的銷售及價格不會上升，但降幅將會放緩。他表示，住宅銷售面積可能會下降7%，低於2022年創紀錄的27%降幅；新開工面積可能下跌7%，與2022年39%跌幅相比有所收窄；一線和二線城市樓價可能會跌10%。他指，「一旦價格穩定下來，我們認為被壓抑的需求將會恢復，因為3年的樓格下跌周期導致人們推遲購買。」