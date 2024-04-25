瑞銀分析師轉軚睇好內地樓市　3年前曾逆勢降恒大評級

跟2021年對恒大的做法一樣，林鎮鴻深入挖掘數據並結合直覺，對中國房地產行業做出不同常規的判斷。他回想起恒大那份簡短研報時稱，「當時覺得有些事情不妥。」這份報告對後來發生的樓市危機發出預警。

曾任職於摩根士丹利的林鎮鴻指，經過多年痛苦，該行業已準備好緩慢復甦。雖然他預計今年的銷售及價格不會上升，但降幅將會放緩。他表示，住宅銷售面積可能會下降7%，低於2022年創紀錄的27%降幅；新開工面積可能下跌7%，與2022年39%跌幅相比有所收窄；一線和二線城市樓價可能會跌10%。他指，「一旦價格穩定下來，我們認為被壓抑的需求將會恢復，因為3年的樓格下跌周期導致人們推遲購買。」