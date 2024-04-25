金價高位回調　瑞銀籲吼金股　列七大看漲原因

新高不斷的國際金價近日回調，但瑞銀仍然看好前景，將繼續「增持」黃金股，同時列出七大理由，可望支持黃金價格。現貨金月內一度升至每安士2,400美元上方的紀錄高位，目前報2,316美元，升0.03%。

瑞銀提到，第一及第二個因素分別是央行及投資者「掃貨」。事實上，各國央行購金成為近年來主導金價變動的主要因素，原因是全球風險加劇、地緣局勢緊張，各國須實施多元化配置所致。另隨着美國財政風險增加，投資者將資金轉移到黃金。

另一因素是加密貨幣取代黃金的擔憂不再，該行指，黃金繼續被視為避險資產和投資組合多元化的工具，加密貨幣像風險投資。同時，宏觀不利因素如通膨保值國債(TIPS)收益率和美元走低等，正在轉變為對黃金有利的條件，可望推動黃金價格上漲10%。

此外，黃金在經通脹調整後，尚未恢復到實際價格的歷史高位，黃金相對其他實體資產如股票價格並不高。而投資者的整體持倉情況並沒有完全反映出最近黃金價格的走勢。

最後，瑞銀認為黃金股估值偏低，市盈率(P/E)比正常低40%。黃金股與黃金走勢脫鈎，如果遵循黃金開採公司的股價相對於黃金價格通常正常關係，股價應上漲45%。