報告：去年中國銀行業利潤增速放緩　總資產增速平穩

羅兵咸永道中國發布《銀行業快訊：2023年中國銀行業回顧與展望》顯示，去年全球經濟增長乏力，不同經濟體復甦情況出現分化。中國經濟

整體呈現穩中向好的趨勢，但仍面臨新的壓力。銀行業尤其要面對盈利能力、風險管理及資本負債管理等方面的挑戰。

羅兵咸永道中國金融業主管合夥人張立鈞表示，2023年10月召開的中央金融工作會議為銀行業發展提供清晰路線圖，包括積極優化信貸結構、圍繞客戶需求加強產品和創新及提供高品質金融服務。過去1年，中國銀行業整體運行平穩，主要金融機構經營穩健，金融監管全面加強，重點領域風險得到防範和化解。

2023年，受利息收入增速放緩影響，38家上市銀行整體淨利潤同比增長1.59%。受貸款收益率下降和存款成本上升的雙重影響，上市銀行淨利差和淨息差持續收窄，利息收入及非息收入均大幅下降。而手續費及佣金收入在經歷了高速增長後也錄得下降，增長潛力有待發掘。

羅兵咸永道香港銀行業與資本市場主管合夥人譚文傑表示，今年是中國實現「十四五」規劃目標的關鍵一年。中國經濟增速目標設定在5%左右，目的是實現產業現代化，加快發展新質生產力。銀行業將在此項轉型中發揮關鍵作用。

38家上市銀行總資產達258.48萬億元人民幣(下同)，同比增速為11.46%，與2022年11.59%的增速相比保持穩定，其中大型商業銀行以12.81%的增幅繼續領跑。各類型銀行的資產結構保持穩定。

貸款餘額為147.94萬億元，較2022年增長14.84萬億元，增幅11.15%，其中大型商業銀行增速最快，其次是城農商行和股份制商業銀行。整體信貸投放加大了對普惠小微、綠色發展、製造業和科技創新的支持。零售貸款增速穩定，全年總額達55.49萬億元，同比增長5.12%，消費金融增速回升。

38家上市銀行不良率和關注類貸款率較上年末均有所下降，逾期率則較上年末略升。大型商業銀行風險指標企穩，股份制商業銀行和城農商行逾期率持續高於不良率，需要持續關注。對公貸款品質持續改善，而零售貸款不良率為0.94%，較上年增長0.07個百分點。

受商業銀行不良率的持續下降影響，上市銀行整體撥貸比為3.04%，較上年末下降0.07個百分點，撥備覆蓋率較上年末上升1.17個百分點至238.41%。近年來，上市銀行階段二貸款(信用風險顯著上升的貸款)佔比增長較為明顯，需關注後續信用風險暴露。

38家上市銀行負債總額為237.81萬億元，較2022年末增加24.92萬億元，增幅為11.71%。客戶存款佔比仍然最大，是上市銀行主要的資金來源。理財產品收益回升，理財存續規模達26.8萬億元，投資者數量增至1.14億。受益於營運穩健和客戶關係基礎，私人銀行業務發展穩中有進。

由於貸款規模增速擴張及盈利增速放緩導致內生資本積累不足，大型商業銀行核心一級資本充足率下降至11.97%。股份制商業銀行和城農商行則受到貸款增速放緩影響，核心一級資本充足率較上年末回升至9.98%。

羅兵咸永道香港金融服務合夥人姚家仁表示，為支持經濟發展，銀行業應持續落實策略性舉措，並加快構建可持續的業務模式。滿足商業和民生需求的可持續商業模式將有助於打造強大的中國金融服務業。