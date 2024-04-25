【多相】The YOHO Hub II開放4個示範單位

三房連家具示範單位包括第8座30樓J室，實用面積639方呎。單位布置採以日式為主題，選用暖色調裝潢以及木製家品。客飯廳呈長方形，放置象牙白色布藝梳化，以落地玻璃折疊門設計連接23方呎露台，外望元朗市中心地一帶，景觀開揚。

該單位樓層與樓層之間有約3米高。開放式廚房家電齊備。主人睡房設有兩個大玻璃窗，連接室外工作平台，主人浴室備有浴缸。設計師將其中一個睡房設計成兒童房。另一個睡房則布置成書房。浴室不設窗戶，備有淋浴間。

另一個三房示範單位為第8座30樓H室，實用面積901方呎，布置以米色柔和色調為主軸，採用大量淺色原木家具，配備繁多綠色和琥珀色系藝術家品，客飯廳外連35方呎露台。該單位設有儲物房，而傳統梗廚連接連廁工作間，附有工作平台。

至於，第8座30樓C室連家具示範單位，實用面積534方呎，屬三房連開放式廚房間隔，露台對外望及同系的新元朗中心。此外，兩房連家具示範單位為第8座30樓A室，實用面積467方呎，外連22方呎的露台。