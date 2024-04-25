安聯料日本議息後按兵不動　兩因素不會短期行動

日本央行周五（26日）公布議息結果，安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt估計，日本央行3月對其貨幣政策框架進行了全面調整，因此在4月份的會議上很可能將按兵不動。

Hirt指出，近期數據喜憂參半，為了促成工資/價格螺旋式上升的良性循環，日本春季勞資談判爭取到平均5.2%的總工資漲幅，惟其對規模較小的企業的工資增長以及仍處於負增長的實際工資之影響仍有待確定。無論就日本央行的經濟前景還是政治角度而言，實際工資增長轉為正值至關重要。通脹數據仍遠高於日本央行的目標，但已出現持續下降趨勢。目前，這兩個因素都不會在短期內迫使日本央行採取進一步行動。

他預期，日本央行將採取更加依賴數據的方式審議政策，藉此提升其經濟前景預測和後續數據分析的重要性。另預計日本央行在短期內將維持相對寬鬆的政策，但進一步加息或減少購買日本國債都是可能採取的措施，而兩者都能為市場運作帶來正面的影響。

不過，日本央行在4月份可能並不急於採取行動，但日圓持續疲軟可能帶來變數。日本央行以往對日圓貶值的影響一直持中立態度，但在近期的聲明中，日本央行對日圓疲軟的反應變得更加模棱兩可，並表示如果日圓疲軟對其經濟情景產生不利影響，就需要採取行動。由於憧憬實際工資增長從夏季開始轉為正值，日本央行或不希望出現進口成本推升通脹的情況，但我們認為目前的情況並未構成顯著的影響。該行依舊傾向於減持日本政府債券，日本股票方面維持增持看法。對日圓兌美元匯率則持中性觀點。