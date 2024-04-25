韓央行連續11年沒增持黃金　錯過金價大升　因為出過事...

外媒報道，紐約期金在4月中升至每安士2448.8美元創新高，近期雖見回吐，市場氣氛仍樂觀。各國央行也因為狂掃黃金，均錄不俗升幅，僅南韓央行不敢下手，因而受國民炮轟。

韓媒表示，韓央行曾經因為買黃金造成1.2萬億韓圜(69.22億港元)帳面損失，令其「一朝被蛇咬」，11年來沒有增加黃金儲備。

據紐約商品交易所資料，2022年11月黃金期貨每安士1,618.3美元，而4月12日已升至2448.8美元。即1年5個多月升幅逾5成。而在此期間，各國央行都積極買金。

世界黃金協會(WGC)表示，各國央行於2022年和2023年，分別購買1,082噸(歷史最高)和1,037噸黃金，這是2016至2021年年均購買量(457噸)的2倍以上。

反觀，南韓央行卻無動於衷。事緣南韓於2010年國會國政監查中，該國央行總裁金仲秀被指摘應該增加黃金儲備量，此後，由2011年到2013年初總計買入90噸黃金。惟之後黃金價格暴跌，造成逾66億港元帳面損失，慘遭抨擊為未能正確預測金價，造成國家損失。

目前，韓央的黃金儲備量為104.4噸，連續11年不變。