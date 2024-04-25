日出康城套三房連租約售938萬　4年帳蝕142萬

將軍澳日出康城二手屋苑再錄蝕讓，SEA TO SKY套三房單位，以938萬元連租約售出，約4年帳面虧蝕142.2萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳凱超表示，西灣河君悅軒低層C室，實用面積約473方呎，兩房間隔，本月初叫價660萬元，隨即吸引四組客人落訂洽購，最終以640萬元沽出，呎價約13,531元。

●中原施志鋼稱，鰂魚涌南豐新邨6座低層H室，實用面積約570方呎，三房間隔，以600萬元成交，呎價約10,526元，新買家為用家，在鰂魚涌區睇樓大概三個月，撤辣後決定入市。

●利嘉閣林俊傑表示，灣仔明豐大廈高層A室，實用面積約495方呎，三房間隔，區內客睇樓後即與業主進行洽購，單位原先叫價540萬元，終以495萬元成交，呎價約10,000元。

●中原謝家哲指，鴨脷洲南區．左岸1座低層A室，實用面積約1,765方呎，四房雙套房設計，叫價5,280萬元，內地客連車位以4,500萬元購入，呎價約25,496元，原業主2016年不連車位以4,584萬元購入，期內帳面至少已蝕84萬元。

－－－－－

九龍區

●香港置業胡國安稱，彩虹居屋彩興苑A座中層13室，實用面積約385方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價400萬元，約兩個月後獲同區白居二客接洽，議價後以361萬元易手，呎價約9,377元，較市價低約2%。

－－－－－－

新界區

●美聯梁傑表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY第2座低層D室，實用面積約712方呎，套三房間隔，半年前叫價960萬元，近期獲區內買家洽詢，以938萬元連租約售出，呎價約13,174元，原業主持貨約4年，帳面虧蝕142.2萬元，或貶值約13.2%。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢相思灣村雙號村屋頂層戶，三房間隔，連天台，享海景，原先叫價849萬元，獲買家以800萬元承接，原業主於2019年1月購入，持貨約5年帳面虧蝕50萬元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山嘉華星濤灣1座高層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，享海景，叫價720萬元，放盤4個月，獲買家以690萬元承接，減幅約4.2%，呎價約14,839元。

●中原侯惠良表示，大圍暫錄約35宗二手買賣，按月跌約四成，其中愉景花園C座中層3室，實用面積約524方呎，兩房間隔，叫價約750萬元，日前議價後以715萬元易手，呎價約13,645元，原業主持貨約5年，帳面蝕讓約143萬元。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水4月暫錄約80宗二手買賣，按月跌約3成多，粉嶺居屋景盛苑B座高層9室，實用面積約640方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約450萬元，議價後白居二以418萬元購入，呎價約6,531元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園K段3街雙號屋，實用面積約848方呎，兩房間隔，以910萬元成交，呎價約10,731元，原業主早於1979年以約9.9萬元買入。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊4月錄12宗買賣，按月減少八成多，麗湖居8座高層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，以492.8萬元易手，呎價約9,009元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天愛苑B座高層7室，實用面積約433方呎，兩房間隔，區內客見單位位於高層，設裝修，原業主增加議幅，減價10萬元，已補價自由市場以340萬元購入上址自住，呎價約7,852元。

●祥益古文彬表示，屯門好勝大廈高層F室，實用面積約283方呎，兩房間隔，區內換樓客表示熟悉該區環境，加上親友居於鄰近住宅，可互相照應，而且鄰近工作地點，決定以270萬元即睇即買，呎價約9,541元，6年多帳面虧損約4萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居1座低層E室，實用面積約592方呎，三房間隔，外區白居二中籤者，因屋苑鄰近工作地點，節省往返時間，未補價第二市場以365萬元購入自住，呎價約6,166元。

●美聯梁浩文指，房協屯門居屋翠鳴臺極高層k室，實用面積約297方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價268萬元，買家於區內睇樓多時，僅議價3萬元，以265萬元承接，呎價約8,923元，約6年帳面升值53.7萬元。

－－－－－－