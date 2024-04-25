美股道指挫逾500點　Meta暴跌近15%

美國首季經濟增長遠遜預期，美股3大指數早段全線下跌，道指跌551點，報37,909點；標指跌67點，報5,004點；納指跌318點，報15,394點。港股夜期報17,183點，跌159點，低水102點。

BMO資本市場美國利率策略主管Ian Lyngen認為，市場上關於「滯脹」(即通脹高企而經濟增長停滯甚至衰退)的討論肯定會變得愈來愈多，但「只要勞動力市場保持強勁，我們就不用太擔心」。

LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，接下來數季經濟料進一步放緩，因為頑固的通脹已為消費者帶來壓力，儲蓄率、消費需求都正在下降。

企業消息方面，Facebook母公司Meta上季業績表現勝預期，惟同時預告資本開支上升，拖累其股價早段曾挫逾14%。其他科技股同樣下跌，亞馬遜跌逾3%，微軟挫逾4%。

英國藥廠阿斯利康上季收入按年增長16.54%至126.79億美元；稅後盈利21.8億美元，按年增長20.84%。該公司於美股早市曾升5.52%。因為股價經常異動而被視為「妖股」的越南電動車公司VinFast跌0.6%，據報該公司創辦人表示有意再向公司注資10億美元。