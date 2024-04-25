元朗站上蓋現樓單位曝光 何文田站樓盤收票7500張
2024年04月25日 22:03
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現樓新盤推售進入直路，港鐵元朗站上蓋項目的現樓單位於周四(25日)首度曝光，有望下周開價。至於，何文田站樓盤首輪公開發售單位，經過8日的收票期，最終截收7,500票，超額約28倍。
●元朗站The YOHO Hub II開放4個現樓單位
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub II，周四(25日)首度開放現樓單位予傳媒預覽，部署最快下周開價。新地代理總經理陳漢麟表示，首張價單將盡量涵蓋多種戶型，並提供不少於188伙。發展商是日一口氣開放4個位於第8座的連家具現樓單位予傳媒參觀，包括1個兩房戶及3個三房戶。
●何文田站朗賢峯第IIB期首輪截收7,500票
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯第IIB期，首輪公開發售的單位於今日下午6時已經截票。鷹君地產代理有限公司銷售及市務總經理梁淑儀指，項目最終截收逾7,500張入票，將周六(27日)以價單形式出售260伙計，超額認購約28倍。
●啟德THE HENLEY頂層特色戶曝光
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY，周四(25日)首度開放II期的1座40樓A室頂層特色戶，實用面積1,365方呎，以供韓國藝術家於單位內舉行個人展覽。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY系列項目開售至今累售602伙，套現逾65.9億元。項目I期及II期將於下周一(29日)共招標發售16伙。
●青衣明翹匯錄「一客六食」
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周四(25日)錄得「一客六食」，獲投資者斥資9,413萬元連購6伙4房戶。該集團營業及市務總監馮倩平表示，是日售出的6個單位實用面積為807及808方呎，成交價介乎1,478.4萬至1,615.2萬元，成交呎價由18,320元至19,990元。
●港島南岸Blue Coast三房呎價約25,771元
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周四(25日)以1,932.8萬元沽出2B座35樓A室，實用面積750方呎三房，呎價約25,771元。
●大埔白石角雲滙第2期三房1,641萬重新沽出
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，今(25日)招標重新沽出11座19樓A1室，實用面積830方呎，三房連儲物室間隔，成交價逾1,641萬元，呎價約19,781元。該單位原本於2018年7月以1,777.07萬元沽出，期後在2021年2月終止交易，最新成交價較逾5年半前低約7.6%。
●將軍澳日出康城SEASONS PLACE兩房售485萬元
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，今(25日)以485.5萬元沽出3B座17樓C室，實用面積338方呎，兩房間隔，呎價約14,364元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期下周一發售16伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，落實下周一(25日)起發售16伙，部分單位可享約12%回贈及5%成交優惠。
●薄扶林碧麗軒複式戶3,800萬元重新沽出
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周四(25日)重新售出低座地下及一樓9室，成交價為3,800萬元，較上月賣平逾5%。上述單位為複式戶，實用面積1,630方呎，三房間隔，另有106方呎花園，連1個車位原本在上月以4,000萬元招標售出，呎價約24,540元。不過，該宗交易取消後，是日重新獲承接，同樣連1個車位售出，惟成交價已低200萬元，最新呎價約23,313元。
●美聯向啟德海灣第1期新買家送贈禮券
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，夥拍代理軟銷。美聯物業於周四(25日)公布，為該盤新買家送贈禮券。該行住宅行政總裁布少明表示，由即日起至5月15日，凡經美聯購買啟德海灣第1期的一手單位買家，將可獲贈價值約2萬港元的家具電器禮券優惠，名額5個，總值約10萬港元，優惠先到先得。
●何文田天鑄第1期三房3,071.08萬元重新沽出
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第1期，周四(25日)以3,071.08萬元沽出7座18樓A室，實用面積1,066方呎，三房間隔，呎價約28,809元。資料顯示，該單位曾於2015年7月以3,171.55萬元沽出，及後在2017年1月終止交易，最新成交價較逾8年半前低3%。
●沙田星凱‧堤單日沽兩伙 四房售2,126萬元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(25日)連沽兩伙，包括3座50樓E室，屬鳳凰樓層，實用面積1,063方呎，採四房套連工作間連洗手間設計，以2,126萬元招標售出，呎價為20,000元。另一伙沽出單位為5座36樓G室，實用面積347方呎一房，以651.6萬元售出，呎價約18,778元。
●將軍澳海茵莊園一房成交價526萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周四(25日)沽出2座22樓D5室，實用面積283方呎，一房間隔，成交價526.1萬元，呎價約18,590元。項目於4月至今共售出24伙，套現1.2億元。
●啟德澐璟售出兩伙 單日吸金逾1.6億
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，今(25日)售出兩伙四房海景單位，單日吸金逾1.62億元。最新售出的單位包括2座11樓A室，實用面積為1,909方呎，屬於四房雙套連私人電梯大堂間隔，成交價8,319.32萬元，呎價約43,579元。