元朗站上蓋現樓單位曝光　何文田站樓盤收票7500張

現樓新盤推售進入直路，港鐵元朗站上蓋項目的現樓單位於周四(25日)首度曝光，有望下周開價。至於，何文田站樓盤首輪公開發售單位，經過8日的收票期，最終截收7,500票，超額約28倍。

●元朗站The YOHO Hub II開放4個現樓單位

●何文田站朗賢峯第IIB期首輪截收7,500票

●啟德THE HENLEY頂層特色戶曝光

●青衣明翹匯錄「一客六食」

●港島南岸Blue Coast三房呎價約25,771元

●大埔白石角雲滙第2期三房1,641萬重新沽出

●將軍澳日出康城SEASONS PLACE兩房售485萬元

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，今(25日)以485.5萬元沽出3B座17樓C室，實用面積338方呎，兩房間隔，呎價約14,364元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期下周一發售16伙

●薄扶林碧麗軒複式戶3,800萬元重新沽出

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周四(25日)重新售出低座地下及一樓9室，成交價為3,800萬元，較上月賣平逾5%。上述單位為複式戶，實用面積1,630方呎，三房間隔，另有106方呎花園，連1個車位原本在上月以4,000萬元招標售出，呎價約24,540元。不過，該宗交易取消後，是日重新獲承接，同樣連1個車位售出，惟成交價已低200萬元，最新呎價約23,313元。

●美聯向啟德海灣第1期新買家送贈禮券

●何文田天鑄第1期三房3,071.08萬元重新沽出

●沙田星凱‧堤單日沽兩伙 四房售2,126萬元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(25日)連沽兩伙，包括3座50樓E室，屬鳳凰樓層，實用面積1,063方呎，採四房套連工作間連洗手間設計，以2,126萬元招標售出，呎價為20,000元。另一伙沽出單位為5座36樓G室，實用面積347方呎一房，以651.6萬元售出，呎價約18,778元。

●將軍澳海茵莊園一房成交價526萬元

●啟德澐璟售出兩伙 單日吸金逾1.6億