陸秉鈞：美股迎來關鍵業績期　窺後市走勢...

一踏入4月，美股持續不斷、維持近大半年的升勢像忽然沒了動力，三大指數，包括道指、納指100和標普500，分別從高位回調5.7%、8%、6%。其中標普500更一度失守5,000心理大關。至本周一，美國三大指數開始不同程度的反彈。

美國股市出現調整，不少投資者在高位遭套牢，開始擔心股價能否有機會「重見天日」(回到成本價之上)。筆者認為，美國股市的長線基調仍然不變，向好趨勢仍然維持。只是美國股市在上年「暴力」上升後，乃至今年的第一季度繼續顯著上升，超買情況嚴重，所以機構投資者在新一季度進行rebalancing(指基金在不同資產的比例進行調整)後，出現較明顯的調整，筆者認為是正常的事情。若果長線向好的方向不變，調整後對中長期的升勢反而會更健康。

但讀者也需要留意，業績期已經來臨，美國公司正陸續公布業績。率先打頭陣的美國銀行股公布業績後，儘管業績大多優於市場預期，但因為管理層對未來經濟以至整個行業的展望較為悲觀(可以參考美國大通銀行(JPM.US)主席的報告)，「股價是反映將來」的情況下，多只美國銀行股反而出現下跌。

至於大家最關注的「納指七雄」方面，今年開局至今的走勢非常兩極，除了大家熟悉的英偉達(NVDA.US)，谷歌(GOOG.US)的股價受惠AI概念正在屢創新高。反之，像蘋果公司(AAPL.US)和特斯拉(TSLA.US)，卻是斯人獨憔悴，股價明顯下跌。儘管前者獲「股神」加持，今年至今(截止4月24號)下跌12%；後者跌幅更是「慘不忍睹」，跌幅達35%之多!

另一只AI概念股META(META.US)，在業績優於市場預期的情況下，盤後卻一度大跌18%，僅僅因為它的資本開支展望超出預期！

相信讀者閱讀至此也可以看得出，選對股票對投資回報的影響，遠大於大盤指數的走勢。而管理層在業績公布時候的展望，對當刻股價也起着一個非常大的影響。所以一間券商，如果能夠齊備交易的同時，還齊備業績期相關資訊，對做投資決定的重要性，就會凸顯出來。

筆者認為，美國股市在短期反彈後，是再次拾級以下，還是再展升浪，這次業績期的訊息將會起到一個關鍵的作用。此文見網之時，另外兩間重量級美國公司谷歌和微軟(MSFT.US)剛公布業績不久，投資者可以留意績後股價走勢。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)