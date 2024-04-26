差估署：3月私宅售價指數按月升1.06%　首季累跌1.8%

全面撤辣後本港住宅樓價回升，差餉物業估價署周五(26日)公布的臨時數據顯示，2024年3月私人住宅售價指數報305.7點，按月上升約1.06%，終止10個月跌勢，而今年首季則仍下跌約1.8%。

而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約23.21%。

此外，今年3月私宅租金指數報186.1點，按月回升約0.54%。而今年首季則升約0.05%。

3月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位升幅較大，該指數最新報307點，按月漲約1.05%，而首季則下跌約1.79%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，該指數最新報276.9點，按月升約0.98%，該指數首季仍挫約1.28%。

此外，據該署臨時數據，3月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價走勢各異，其中，只有新界區上升。

該區最新平均呎價報約10,700港元，按月回升約1.79%，今年首3個月則累漲0.74%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約460萬元。

至於九龍區細戶跌幅較大，平均每方呎售價最新報約11,007元，按月挫約3.73%，首季累跌約1.26%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約473萬元。

而上月港島區細單位平均每方呎售價最新報約12,450元，按月跌約1.71%，而首季勁挫約10.44%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約535萬元。