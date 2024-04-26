微軟上季多賺兩成超預期　股價市後彈逾4%

微軟第三財季業績出爐前，股價跌2.4%，收報399.04美元，不過放榜後，在市後延長交易時段升逾4%，報416.65美元。

期內，收入按年升17%至619億美元，好過預期的608億美元；經營利潤276億美元，增長23%；純利增長20%至219億美元；每股盈利2.94美元，增長20%，超預期的2.82美元。

環顧各項業務表現，其智能雲端業務，包括Azure公有雲、Windows Server、Nuance和GitHub業務，錄得收入267.1億美元，增長21%，比市場預期的262.6億美元為高。

至於Azure及其他雲業務的收入增長達31%，比之前一季的30%有所加快。在Azure的增長中，7%的收入增長與人工智能(AI)有關，比對上一季的6%加快。此外，生產力軟件業務收入增長12%至196億美元；個人電腦業務收入156億美元，增長17%。

微軟行政總裁納德拉(Satya Nadella)表示，GitHub Copilot程式碼產生工具，目前有180萬付費訂閱用戶，而且增長正在加速。

業績指引方面，微軟財務總監Amy Hood料，第四財季收入為640億美元，低於市場預期的 645億美元。Hood的預測也意味經營利潤率為42.3%，高於市場預期的41.5%。