滙豐中止星港家辦獨立資管業務　分析憂流失高端客

內地不少富豪選擇移居新加坡或把資金移至當地。不過，新加坡去年8月破獲歷來最大宗洗錢案後，加強審查來自中國的資金，包括拒絕華資設立家族辦公室。消息指，滙豐銀行將中止與各家辦合作。滙豐回應媒體查詢時否認相關傳聞，並強調該行僅中止在香港和新加坡為獨立資產管理(Independent Asset Management business)客戶所提供的業務。

媒體引述家辦業界人士透露，幾乎所有本地家辦都受到中止服務的影響，事件削弱他們對銀行共同處理資產管理業務的信心，恐連累流失高端客戶。

滙豐回應媒體查詢稱，基於業務策略考量，滙豐環球私人銀行決定中止在香港和新加坡為獨立資產管理客戶提供的業務。該行會盡力協助受影響客戶，並會繼續為單一(Single Family)及聯合家族(Multi-Family)辦公室的客戶提供財富管理解決方案。

報道指，滙豐仍希望吸納家辦客戶，但不願再接受同樣服務家辦的獨立資產經理人(Independent Asset Manager，IAM)，意味銀行服務家辦時，中間不會再有IAM所隔。

據報，滙豐要求相關客戶須在今年7月處理相關資產，選項包括提取全部資金再轉存其他銀行，或轉用滙豐環球私人銀行。若選擇把資金留在滙豐，日後將由該行私銀團隊取代。

報道提到，這次滙豐中止港星的獨立資產管理業務，影響可算巨大，因為不少高端客戶都有選擇存錢在滙豐，但只有3個月處理資產的時間，事實上有點趕急。