楊韻銳：港股突破上落區間　騰訊料可挑戰360元

大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，內地早前推出多個救市措施，加上首季經濟增長好過預期，引發多間大行轉軚看好中國經濟，成為股市上升催化劑。而中證監近日發布5大措施支持香港資本市場，短線亦利好市場氣氛。恒指若能企穩17,200點樓上收市，則可確認突破2月中以來的上落區間。雖然短期累升幅度已多，難免出現回吐壓力，但由於技術指標仍然向好，料指數橫行整固後，仍有機會挑戰18,000點關。