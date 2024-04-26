楊韻銳：港股突破上落區間 騰訊料可挑戰360元
2024年04月26日 11:48
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大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，內地早前推出多個救市措施，加上首季經濟增長好過預期，引發多間大行轉軚看好中國經濟，成為股市上升催化劑。而中證監近日發布5大措施支持香港資本市場，短線亦利好市場氣氛。恒指若能企穩17,200點樓上收市，則可確認突破2月中以來的上落區間。雖然短期累升幅度已多，難免出現回吐壓力，但由於技術指標仍然向好，料指數橫行整固後，仍有機會挑戰18,000點關。
中國海洋石油(00883)首季多賺逾23%，股價績後破頂。楊表示，地緣局勢緊張，加上市場憂慮通脹頑固，支持國際油價持續高企。而油組亦堅持控制產量，油價短期難有調整空間，亦有利油股尤其是中海油表現。中海油業績靚仔，現金流及盈利亦強勁，派息能力有保證，可視為行業首選。持貨者可以繼續放風箏，未有貨的投資者則可考慮待回落至19港元邊再吸納。
大型科網股近期明顯轉強，當中楊韻銳看好騰訊控股(00700)，認為其走勢相對落後，而公司下月將推出新王牌遊戲，對股價表現及盈利前景均有支持，後市有望進一步挑戰360元，跌穿300元止蝕。