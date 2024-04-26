萊坊：上半年樓價料仍跌最多5%　全年走勢呈L型

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數反映二手樓價走勢，3月指數按月回升約1.1%，但今年首季累計仍跌約1.8%。市場在政府撤辣後出現報復式反彈，價量齊升，但高息口及新盤貨尾量囤積等因素，繼續拖慢樓價回升步伐。

撤辣後市場購買意欲明顯增強，樓市氣氛明顯好轉，但短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。維持仍有預測今年樓價走勢呈L型，上半年仍有機會下跌3至5%，下半年略為回穩，全年料樓價持平至下跌最多5%。

市場預期美國減息可能略為延遲，而香港最快第三季後半才開始減息，預計高息因素在上半年繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

新盤銷情不俗，市場貨尾量略為回落，但預計貨尾量要再減少8,000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升。

撤辣後成交量大幅反彈，但預計市場消化利好消息後，按月成交將徘徊在5,000宗水平，但在減息前市場整體購買力仍然不足，預計今年一、二手成交量48,000至53,000宗。

發展商積極減價去貨，受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

政府高才通計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升5至8%，整體租金回報率提升至近3厘。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來數月住宅租金走勢保持平穩。