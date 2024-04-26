利嘉閣：上半年樓價有望倒升1.9%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，全面撤辣效應即時顯現，差估署最新樓價指數終止10個月連續跌勢，從低位反彈，按季跌幅亦見顯著收窄，預料今季有望進一步向好，上半年樓價有望扭轉跌勢，倒升約1.9%。

差估署數據顯示，2024年3月私人住宅售價指數報305.7點，按月回升約1.06%，創近12個月最大升幅。首季樓價累跌約1.8%，連跌四季，但跌幅較前兩季已明顯收窄。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅約23.21%。

陳海潮指出，今年3月樓價在撤辣後即時反彈，表現較預期中理想，相信是全面撤辣後，購買力大舉湧現，令二手業主非但可以收窄議價空間，不少更能倒過來加價，刺激整體樓價在低位反彈，帶動樓價指數急促回升。展望4月，整體氣氛穩中向好，購買力將繼續魚貫入市，樓價可望維持1%的穩定升勢。

全面撤辣後，整體樓市生態出現改變，各類型用家及投資者積極入市，料可帶動5月及6月份樓價指數持續穩步再升，如若按月可分別再升1.2%及1.5%的話，預計次季樓價指數可再累升近3.8%，上半年樓價有望扭轉跌勢，倒升約1.9%。

租金走勢方面，差估署3月按月回升約0.54%，報186.1點，踏入4月，預期隨着專才陸續在市場物色租盤，加上臨近暑假將有更多留學生提早入市，次季租務市場可以看好，料季內租金指數升幅可錄逾4%，將創下自2012年第三季以來的48季按季最大升幅。