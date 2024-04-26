世銀：金價今年料漲8%　商品價格高企或致推遲減息

外媒報道，金價近期創下每安士2,400美元以上的歷史新高，有意見認為金價可能已見頂，不過分析指，投資者別期待金價會暴跌，因為世銀預測，黃金今年升幅將達到8%。

世銀在2024年大宗商品市場展望中表示，預期金價將落在平均約每安士2,100美元。世銀補充，不排除今年金價可能升至更高。

分析師在報告中表示，由於衝突持續升級，加劇地緣政治不確定性，加上更廣泛的地緣政治緊張局勢，可能會推動金價高於基準水平，在高度地緣政治及政策不確定性的背景下，對黃金的避險需求料在2024年進一步增強，部分原因是全球即將舉行多場選舉。

另一方面，世銀預期，今明兩年全球大宗商品價格將走軟，但仍會維持在遠高於新冠疫情前水平，各國央行恐更難降低通脹及放寬貨幣政策。

據世銀最新報告，大宗商品價格在2022年6月至2023年6月期間勁跌近40%，致全球通脹率下降兩個多百分點，但之後大宗商品價格基本維持不變。此外，世銀預測，大宗商品價格指數在今明兩年料將分別跌3%及4%。

對於油價前景，世銀提到，溫和的供應中斷，可能會使布蘭特期油今年均價升至每桶92美元，更嚴重的供應中斷則可能會令油價突破每桶100美元，從而使全球通脹率升近一個百分點。