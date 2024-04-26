Alipay+將助9地區共14個錢包接入香港　旅客毋須換定錢

電子支付愈趨普遍，便利旅客出遊。螞蟻國際跨境流動支付解決方案Alipay+宣布，將助9個國家或地區，合共14個錢包接入香港，日後旅客可以直接使用手上外地錢包，在港逾13萬間接受AlipayHK的商店付款，並以當前匯率結算。換言之，旅客來港可毋須換匯。

目前Alipay+全球網絡共接入25個電子錢包，覆蓋57個地區，共約8,800萬間商戶 AlipayHK CEO兼螞蟻國際大中華區總經理李詠詩表示，現時Alipay+網絡合計用戶達12億人，未來會繼續將更多不同電子錢包接入AlipayHK支付網絡，以擴大用戶群，不單令旅客消費更便利，同時有助商戶做生意，相信長遠有助香港旅遊業發展。

她又透露，會考慮夥拍本地商戶，為海外電子錢包的用戶，提供優惠券、折扣券等營銷活動。

現時AlipayHK用戶可透過乘車碼搭港鐵及巴士，惟李詠詩稱，目前海外錢包尚未能接入公共交通工具，會努力向這方向發展，望盡快能打通。不過，現時有5至7成的士可接受AlipayHK付款，這些則可接受海外電子錢包付款。

是次Alipay+引入的電子錢包將包括澳門MPay；新加坡Changi Pay及OCBC Digital；韓國KaKao Pay、Naver Pay 及 Toss；菲律賓GCash、HelloMoney；馬來西亞Touch’n Go ewallet；泰國TrueMoney；意大利Tinaba；蒙古Hipay等。