二手樓價指數按周升0.37%　連漲兩周

中原城市領先指數CCL最新報146.89點，按周升約0.37%，連升2周共約1.39%。2月底撤辣後樓市好轉，CCL擺脫撤辣前的143.02點低位回穩，近6周五升一跌累升2.71%。但受到多個新盤相繼減價促銷影響，二手成交逐步放緩，樓價升勢明顯受阻，相信短期樓價反覆爭持未變。預期CCL將繼續於145點到150點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。

CCL仍處於逾7年低位，在2017年2月中水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約23.23%，較2023年4月168.40點高位跌約12.77%，而2024年跌幅則收窄至0.22%。CCL距離150點目標，現時相差3.11點或約約2.12%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.84點，按周升約0.37%。CCL(中小型單位)報145.71點，按周升約0.41%。CCL(大型單位)報152.78點，按周升約0.18%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊升2周，分別升約0.92%、約1.14%及約2.55%。但CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣在2017年1月中水平徘徊，CCL(大型單位)仍在2017年5月中水平徘徊。

四區樓價三升一跌，走勢反覆。九龍CCL_Mass報142.37點，按周升約0.31%，連升2周共約1.24%，仍在2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報159.09點，按周升約0.86%，繼續於2017年3月底水平徘徊。新界西CCL_Mass報134.80點，按周升約1.71%，連跌2周後回升，仍處於2017年3月中水平。港島CCL_Mass報147.70點，按周跌約1.10%，於2016年9月中水平徘徊。