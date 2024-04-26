港交所與中大推出史美倫金融獎學金計劃

該獎學金計劃旨在表彰剛卸任港交所交主席史美倫在其職業生涯中對香港、中國內地和國際資本市場發展所作的重要貢獻。由中大商學院負責管理，預計於今年稍後正式推出，而獎學金獲得者將有機會在香港交易所工作交流或參與集團的一些項目。

港交所主席唐家成表示，港交所希望以此獎學金計劃向史美倫致敬，感謝她卓越的領導和對香港資本市場的長期貢獻。史美倫在過去30年，為金融業發展做出了巨大貢獻，尤其是在推動香港發展成為充滿活力的國際金融中心和中國市場不斷開放方面發揮了重要作用。她激勵了整整一代香港金融業專才，更成為金融界的女性典範。「我相信未來很多年史美倫仍將作爲一名值得我們信賴的導師和顧問，繼續推動市場發展。」

史美倫表示：「支持和鼓勵優秀的年輕人是我一直以來非常熱衷的工作，我非常榮幸香港交易所以我的名義推出這個研究生獎學金計劃。香港、中國內地及國際資本市場正在不斷進步，擁抱創新和科技，不同市場之間的聯繫也越來越緊密，希望這項獎學金計劃能激發區內的經驗和知識交流，推動業界發展。在過去六年擔任香港交易所主席是我的榮幸，我會繼續以顧問和支持者的身分為香港交易所及區內市場的未來發展貢獻力量。我非常期待未來與獎學金的獲得者們進行面對面的交流。」

香港中文大學商學院院長周林衷心感謝港交所一直以來的支持和慷慨捐贈，並與學又定共同設立史美倫金融獎學金計劃。「這項獎學金代表着我們培育下一代環球金融人才的共同理念，同時鞏固我們商學院的前列國際地位，以及加強香港領先國際金融中心的角色。透過這項獎學金計劃，我們希望能夠成就更多優秀人才，為金融業作出貢獻，並推動區内外的資本市場蓬勃發展。」

港交所在新聞稿中提到，史美倫在推動香港和中國內地金融市場的發展方面發揮了重要作用，包括籌備H股上市制度和拓展互聯互通機制，連接兩地資本市場的投資者和企業。她也長期倡導企業要積極履行社會責任，為社會帶來正面影響，包括帶領成立香港交易所慈善基金，自2020年以來香港交易所慈善基金已合計捐出超過4.4億港元，以支持不同慈善項目。

該獎學金計劃將史美倫金融獎學金計劃將由香港交易所贊助，並與香港交易所慈善基金目前參與的大學獎學金及研究資助計劃形成互補，共同扶持香港學生及學術研究的發展。