赤柱ONE STANLEY洋房成交價逾1.15億元

港島區豪宅再錄大額成交，建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY周五(26日)沽出兩伙，單日吸金逾1.7億港元。其中最新售出的33號洋房，成交價逾1.15億元。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目是日透過招標售出33號海景獨立洋房，該洋房以古希臘哲學家柏拉圖(PLATO)命名，實用面積3,102方呎，屬四房四套加儲物房連工作間，設有書房，444方呎前後花園，630方呎天台。買家為本地客，採用240天即供付款辦法入市，並連同兩個車位購入，成交呎價約37,150元。

同日另一伙沽出單位為第1座2樓及3樓A室，屬天際複式戶，實用面積1,931方呎，屬四房兩套房連儲物房間隔，設818方呎天台，備有私人升降機大堂連接升降機直達3樓睡房層。該單位通過招標連1個車位以6,372.72萬元成交，呎價約33,002元，買家為本地外區客，採用120天即供付款辦法入市。

發展商指，該盤開售約一周累售7伙，套現近5.54億元。考慮最快於下周加推27號洋房招標出售，該洋房實用面積3,304方呎，暫已獲逾100位客戶查詢。