港府延長在港成立OFC及房產信託基金資助計劃3年

為進一步吸引業界在港成立開放式基金型公司(OFC)及房地產投資信託基金，政府延長資助計劃3年，將由2024年5月10日至2027年5月9日以先到先得的方式接受申請。香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀相信，此舉可提升香港作為業界基金首選註冊地的競爭力，並同時推動其發展。

政府自2021年5月，為在香港設立或遷册來港的OFC及獲准在港上市的房託基金提供資助，用以支付本地專業服務提供者所收取的合資格費用。蔡氏指，資助計劃推出以來，業界反應熱烈，歡迎政府將該資助計劃延長3年。

凡在香港註冊成立或遷冊來港的開放式基金型公司，以及獲證監會認可並於香港聯合交易所有限公司上市的房地產基金，都可獲經延長的資助計劃資助其付予香港服務提供者的合資格費用的70%，上限為每間向公眾發售的開放式基金型公司100萬元，每間以私人形式發售的開放式基金型公司50萬元，及每隻房地產基金800萬元。

財經事務及庫務局發言人說，政府致力加強香港作為主要基金中心的競爭力。資助計劃自推行以來，在港設立的OFC由2021年5月的14家，大幅增加至2024年3月的302家，有效支持香港多元化基金業的蓬勃發展。房託基金方面，《預算案》宣布房託基金單位轉讓將獲豁免繳付印花稅。中國證券監督管理委員會在上周五(19日)宣布將房託基金納入「滬深港通」。延長的資助計劃將配合有關措施，進一步推動香港房託基金市場的發展。

證監會歡迎市場參與者在提出申請前，就經延長的資助計劃諮詢證監會的意見。