咁快冇得撈？韓企開始逼35歲以上員工「起身」　方法超殘忍...

三十幾歲人就被公司迫「起身」？到底咩原因？外媒報道，南韓四大財團之一SK集團，旗下公司11st已開始鼓勵35歲以上員工主動辭職。

報道指，11st宣布，年滿35歲且年資達5年以上的員工，如果主動申請辭職，可以一次過獲得4個月的人工作為補償。

由於近兩年全球經濟不景氣，業績欠佳的南韓公司開始削減開支，設法清退一些大齡員工。有員工慨嘆，辛苦多年，等來的卻是一份冷冰冰的清退通知，「就算為公司努力10年又如何，我現在才意識到，對公司來說，我沒有想像中重要。」

也有員工表示，其公司不會主動辭退，「而是讓那些希望他們離開的員工圍着一張圓桌坐，每天不安排任何工作，就這麼坐着，讓其他員工圍觀。」

不少大公司都開始向大齡員工「開刀」。樂天集團旗下電視購物公司，在去年9月就清退年滿45歲且年資達5年以上的員工。金融公司也出手，Hi投資證券、DAOL投資證券等證券公司，以及友利銀行、NH農協銀行等，也接受員工的自願退休申請。

部分南韓企業提出「帶薪休假」及「自願離職」，以緩解自身壓力。LG集團旗下LG Display聲稱，收到40歲以上生產工人的「自願退休」申請。