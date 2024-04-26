二手交投插水　嘉湖山莊成交按月插8成

二手交投插水，上車指標4月暫錄約15宗買賣，較上月全月跌約8成，屋苑套三房單位，最近減價至563萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳凱超表示，西灣河逸濤灣1座高層E室，實用面積約710方呎，套三房間隔，享海景，叫價1,680萬元，最新以1,580萬元沽出，累減100萬元或約6%，呎價22,254元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角海峰園南峰閣高層G室，實用面積約678方呎，兩房間隔，享海景，減價48萬元，獲買家以1,120萬元承接，呎價16,519元，呎價重上1.65萬元創屋苑今年高位。

●中原高偉鴻指，西半山興華樓A座高層3室，實用面積約465方呎，三房間隔，望樓景，以433萬元轉手，呎價約09,312元，新買家為用家。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園10座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場以410萬元易手，呎價約9,513元，7年多帳面升值5萬元。

●中原許永生稱，西南九龍匯璽2B座中層F室，實用面積約357方呎，一房間隔，最初叫價780萬元，現減至760萬元沽出，呎價約21,289元新買家為外區客，約7年帳面獲利45萬元離場。

●利嘉閣李啟昌指，長沙灣泓景臺2座高層A室，實用面積約466方呎，兩房間隔，新買家原先租住同屋苑，單位叫價780萬元，終以743萬元易手，呎價約15,944元。

●香港置業陳渝東表示，荔枝角美孚新邨5期蘭秀街15號低層K室，實用面積約412方呎，一房間隔，叫價約540萬元放盤約兩星期，議價後以496萬元易手，呎價約12,039元，原業主持貨約9年帳面虧損約24萬元。

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新界區

●中原文家輝稱，天水圍嘉湖山莊3月全月錄約76宗買賣，本月只錄約15宗，按月下跌8成，美湖居8座高層A室，實用面積約629方呎，套三房間隔，由580萬元，減至563萬元沽出，呎價約8,951元，新買家為區內租客。

●中原伍耀祖指，天水圍4月已錄約60宗居屋成交，當中未補價第二市場佔大部分，天祐苑A座低層8室，實用面積約546方呎，附裝修，叫價400萬元，減價15萬元，以385萬元易手，呎價約7,051元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水區4月暫錄約80宗二手買賣，按月跌約38%，粉嶺花都廣場6座中層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，開價約490萬元，議價後以447萬元易手，呎價約11,403元，約6年帳面蝕讓約32萬元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍4月暫錄約90宗二手買賣，按月跌約四成多，大圍盛薈2座北翼高層D室，實用面積約678方呎，套三房間隔，叫價約1,100萬元，日前議價後以1,088萬元易手，呎價約16,047元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山居屋錦暉苑中層2室，實用面積約455方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價506萬元，放盤4星期，以486萬元沽出，呎價約10,681元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦鞍苑A座高層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價第二市場以438萬元放售，以388萬元售出，呎價約9,676元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海．星灣御16座中層F室，實用面積約491方呎，兩房間隔，叫價約730萬元，議價後以725萬元易手，呎價約14,766元，原業主於2015年以764萬元購入，約9年帳面蝕讓約39萬元離場。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢南圍村相連村屋，屋內間隔分別為三房雙套)及套四房間隔，另外打通天台，享海景，叫價4,500萬元，累減300萬元，以4,200萬元成交。

●利嘉閣劉敏豪指，將軍澳新寶城5座中層D室，實用面積約436方呎，「大兩房」間隔，以585萬元承接，呎價約13,417元，原業主於2021年以約762萬元購入，約3年帳面蝕177萬元。

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