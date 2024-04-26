美股道指升104點　微軟升逾2%　英特爾急挫一成

大型科技龍頭業績做好，美股3大指數周五早段揚升，道指升104點，報38,190點；標指升40點，報5,088點；納指升233點，報15,845點。港股夜期報17,677點，跌3點，高水2點。

新加坡銀行首席經濟師莫曼蘇認為，由於預期聯儲局減息幅度較小，導致10年期國債孳息率不太可能回落至去年3.25厘的低位。該行最新估計未來12個月10年債息會回落至3.75厘，惟仍然看好國債作為避險資產的作用；預計美國經濟「軟着陸」的機率有50%。

企業消息方面，微軟上季純利增長19.89%，並且受惠於AI潮流，雲服務平台Azure收入按年增長逾3成。微軟股價早段曾升2.54%。英特爾上季業績表現遜色，其股價挫11.52%。

社交媒體平台SnapChat母公司Snap上季收入按年增長20.85%至11.94億美元，淨虧損略為收窄至3.05億美元；經調整純利按年增長1.46倍至4,914.7萬美元。該公司股價早段曾升24.34%。

埃克森美孚上季收入830.83億美元，按年增長4.02%；純利按年跌28.08%至82.2億美元。季內實現日原油、液化天然氣等日均產量255.7萬桶油當量。該公司股價早段跌3.05%。

股神巴菲特愛股、油企雪彿龍亦公布上季業績，期內收入按年跌4.08%至487.16億美元，純利55.01億美元，按年跌16.32%。該公司指，首季度收入下跌主要受累於精煉產品毛利下跌，其股價跌0.67%。