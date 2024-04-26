周末兩日共11個一手項目應市 共涉470伙
2024年04月26日 21:57
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周六及周日(25,26日)有至少11個一手項目，合共推售逾470伙。而將軍澳有入伙逾12年的樓盤，推出4伙複式單位於下周二起招標發售。
●赤柱ONE STANLEY洋房逾1.15億元沽
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周五(26日)沽出兩伙，單日吸金逾1.7億元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，透過招標售出33號海景獨立洋房，實用面積3,102方呎四房，連同兩個車位成交價逾1.15億元，呎價約37,150元。另一伙沽出單位為第1座2樓及3樓A室天際複式戶，實用面積1,931方呎，連1個車位以6,372.72萬元成交。
●日出康城LP10複式戶呎價22,207元創新高
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(26日)通過招標售出複式戶，為2B座58及59樓C室，實用面積1,870方呎，屬四房兩套間隔，另連277方呎平台及611方呎天台，附有按摩池，成交價4,152.8萬元，呎價22,207元為項目新高紀錄。
●啟德維港1號連沽兩伙 共涉3,363萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(26日)連沽兩伙，共涉3,363.1萬元。當中，1A座17樓A室，實用面積643方呎，屬三房一套間隔，以1,426.2萬元成交，呎價約22,180元。另一伙為2A座19樓H室，實用面積774方呎，屬三房一套工人套間隔，以1,936.9萬元成交，呎價約25,025元。
●將軍澳天晉推複式戶招標發售
新鴻基地產(00016)旗下入伙逾12年的將軍澳天晉，周五(26日)上載最新銷售安排，落實下周二(26日)起招標出售4伙複式單位。上述單位實用面積介乎1,073至1,713方呎，均連平台。當中，8座45樓C室，實用面積1,713方呎，屬三房連家庭廳間隔，另設78方呎平台及492方呎天台。截標期為5月30日，期間周二及四上午11時招標，同日下午6時截標。
●佐敦高臨首日接獲約240張入票
市場消息，資本策略地產(00497)發展，鄰近港鐵佐敦站的高臨，今(26日)首日收票，暫收約240張入票，按首張價單涉及52伙計，暫錄超額認購約3.6倍。
●青衣明翹匯三房售1,468萬元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周五(26日)以1,468萬元沽出三房單位，為1座10樓A室，實用面積807方呎，呎價約18,191元，買家為新界換樓客。發展商指，該盤兩個月內已沽出25伙，套現逾3.7億元。
●啟德THE HENLEY單日沽兩伙
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY，於周五(26日)連沽兩伙，共涉1,796.13萬元。其中，II期的1座15樓J室，實用面積414方呎一房，成交價911.31萬元，呎價約22,012元。
●啟德天瀧三房成交價3,032萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(26日)沽出2座5樓B室，實用面積1,002方呎，三房間隔，成交價3,032萬元，呎價約30,259元。
●啟德澐璟兩房呎價約25,688元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，以1,459.07萬元沽出3B座28樓C室，單位實用面積568方呎，兩房間隔，呎價約25,688元。
●油塘親海駅推「黃金周送黃金」
五一假期將至，長實集團(01113)旗下油塘親海駅，周五(26日)公布推出「黃金周送黃金」優惠。集團營業部經理陳詠慈表示，由5月1日至6月3日期間，簽署臨時買賣合約購買價單所列的三房單位買家，將可獲贈足金金龍一隻，價值約9.98萬港元。
●啟德尚‧珒溋夥室內設計公司推家具套餐
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，開售至今累計沽出649伙，平均成交呎價約2.8萬元，連同商場及車位計共套現逾140億元。集團香港高級營銷總監關靜如表示，項目最新與室內設計及裝修公司合作，為買家提供室內設計方案，買家可以75折優惠價向上述公司購買價值近100萬港元的家具套餐。