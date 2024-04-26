周末兩日共11個一手項目應市　共涉470伙

周六及周日(25,26日)有至少11個一手項目，合共推售逾470伙。而將軍澳有入伙逾12年的樓盤，推出4伙複式單位於下周二起招標發售。

●赤柱ONE STANLEY洋房逾1.15億元沽

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周五(26日)沽出兩伙，單日吸金逾1.7億元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，透過招標售出33號海景獨立洋房，實用面積3,102方呎四房，連同兩個車位成交價逾1.15億元，呎價約37,150元。另一伙沽出單位為第1座2樓及3樓A室天際複式戶，實用面積1,931方呎，連1個車位以6,372.72萬元成交。

●日出康城LP10複式戶呎價22,207元創新高

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(26日)通過招標售出複式戶，為2B座58及59樓C室，實用面積1,870方呎，屬四房兩套間隔，另連277方呎平台及611方呎天台，附有按摩池，成交價4,152.8萬元，呎價22,207元為項目新高紀錄。

●啟德維港1號連沽兩伙 共涉3,363萬元

●將軍澳天晉推複式戶招標發售

●佐敦高臨首日接獲約240張入票

●青衣明翹匯三房售1,468萬元

●啟德THE HENLEY單日沽兩伙

●啟德天瀧三房成交價3,032萬元

●啟德澐璟兩房呎價約25,688元

●油塘親海駅推「黃金周送黃金」

●啟德尚‧珒溋夥室內設計公司推家具套餐