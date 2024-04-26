【購保貼士】雨季將至　保聯籲市民做好風險管理工作

惡劣天氣為財產帶來潛在風險。以去年10月的颱風小犬為例，香港保險業聯會早前向會員收集索償數據，根據由39家保險公司（佔市場份額約 60%）提供的相關數據顯示，在小犬襲港期間共有1,761宗索償，總額逾8,460萬港元。當中保險索償額最高的為「財產損壞、業務中斷、工程保險-物料損壞」，合計總額逾7,888萬，其中索償數目及總額佔最多為「財產損壞」。

有見本港雨季提早到來，以及天文台預計今年熱帶氣旋數目可能增加，保聯呼籲市民未雨綢繆，做好風險管理。保聯亦就相關保險保障，向投保人提醒各類險種的相關保障或條款、細則。

財物全險方面，建議商戶及機構提前做好防護措施，並善用風險轉嫁方法，為貴重財物、設備、貨品購買合適保險。若因水浸引致財物損失是屬於財物全險的保障範圍，投保人（物主）應在可行及安全的情況下盡量減低損失，例如將物件放於較高位置或將未受損的物件搬離水浸地點以減少沾濕的機會等，並保留損壞物品及拍照作紀錄，以便理賠時作佐證等。

購全保的士颱風及黑雨期間仍受保障

汽車保險方面，保聯建議車主提早為愛車購買綜合汽車保險（即汽車全保），以備不測。聯會指，綜合汽車保險比法定第三者責任保險保障範疇更大；第三者責任保險主要用作保障任何受保車主因交通意外而導致的第三者財物損失、身體受傷或死亡的法律責任，但不會保障駕駛者本人的人身意外和財物損失。綜合汽車保險則可填補這塊空白。

同時，汽車保單一般並無條款排除黑色暴雨警告信號、八號或更高警告信號生效或「極端情況」存在期間的保障，除個別保單特別列明。至於坊間有個別人士流傳在颱風或黑雨期間的士保險失效之言，保聯早前已再三公開澄清相關傳言並非事實，的士在颱風及黑雨期間仍受保險保障。保聯在此呼籲的士業界，如希望獲得全面保障，當考慮購買汽車全保。

本港惡劣天氣非旅保保障範圍

熱帶氣旋、暴雨警告及極端天氣可能會為市民出行帶來極大影響，例如旅程延誤、旅程取消、提早結束行程等。保聯建議市民提早為行程做好安排，購買合適的旅遊保險。若惡劣天氣是指定受保原因，而其引致已安排的公共交通工具有延誤，受保人將根據延誤指定時數，獲得現金津貼，或合理的額外旅遊費用，例如：酒店或機票支出的賠償。

不過。大部份保單的旅程取消是指受保人在出發前指定日數內如目的地因自然災害，而須要取消旅程可獲得保障。但是香港懸掛熱帶氣旋／黑色暴雨警告信號，則不是旅遊保險保障範圍之內。