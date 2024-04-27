東方日報B1：私宅供應首破11萬伙　待售單位歷來最多

近年私人住宅供應充裕，惟撤辣前新盤去貨速度緩慢，以致潛在供應進一步攀升。未來3至4年預計一手供應量首度衝破11萬伙，連續兩季創歷史新高。而期內滾存現樓及樓花亦增至合共9.3萬伙的有紀錄高位，市場相信緊接兩年樓價走勢會較波動。

房屋局公布，截至今年3月底數據，預計私宅潛在供應約11.2萬伙，較去年12月底所錄約10.9萬伙舊紀錄，按季再推高約3,000伙。其中，已落成但仍未售出現樓單位佔約2.1萬伙，待售樓花約7.2萬伙，均按季增加1,000伙，並創各自的新高紀錄。而餘下約1.9萬伙供應，則屬於已批出土地並可隨時動工的「熟地」單位。

該局發言人指出，上述整體潛在供應當中，估計有約9.6萬伙為實用面積小於約753方呎的中小型單位，佔整體供應量約86%，比率按季增加約一個百分點。另預計未來數月將有5幅住宅用地轉為熟地，可提供約3,100伙，隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來私宅預計供應量將維持在較高水平。

事實上，現樓貨尾單位攀升，與私宅落成量持續增加有直接關係。今年第一季私宅落成量約5,000伙，按季再增約1,200伙或約31.6%，連續3個季度上升。期內住宅施工量約4,300伙，則按季減少約1,200伙，跌幅約21.8%，但仍屬較高水平。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，撤辣後交投大增，一手住宅庫存已消耗了一部分，惟數字仍然高企，按現時新盤銷售進度，相信需要約兩年時間以上，才能消化市場的新供應。估計直至2026年前，一手私宅供應量仍會較高，價格亦會比較波動。

不過，他暫時對樓價短期展望仍傾向正面，原因是取消辣招後市況向好，售價與租金也重新錄得升幅，去年住宅空置率亦見回落，故預計今年全年樓價仍有約3%升幅。

另方面，根據政府數據，2023年整體私宅空置率約4.1%，按年回落約0.3個百分點。不過，部分近年供應龐大的地區，空置情況依然嚴峻，其中，近年供應重心、包括啟德發展區的九龍城，去年空置率大增約2.5個百分點，增至約9.4%，冠絕各區。該區亦是唯一空置伙數破萬的地區，去年多達11,468伙，按年再增3,289伙。

空置率次高地區為港島南區，去年報約7%，但相比2022年已回落約2.2個百分點，空置伙數3,109伙。至於油尖旺及元朗去年同類比率分別為約6%及5.7%，空置量6,790伙及5,115伙。

反觀，近年鮮有土地供應地區的空置率低企，以葵青區空置比率去年錄約1.1%最低，涉及伙數僅402伙。荃灣、港島東區亦分別只有約1.6%及1.7%，空置量1,312伙及2,102伙。