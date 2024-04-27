調查：日本打工仔午膳費用飆升　竟影響當地餐飲業復甦？

日圓匯價跌跌不休，拖累當地物價節節上升。日調引述當地調查發展現，當地打工仔每日午餐的平均花費已漲升至452日圓(約22.54港元)的歷史新高。主要受全球物價飆升，外出用膳價格上漲，因此推高午餐支出，亦導致愈來愈多打工仔選擇帶飯，從而影響當地飲食業復甦。

日本飲食網站Hot Pepper調查發現，日本上班族出外用膳或買外賣的比率大幅降低，有31.1%回答「自己做飯或吃家人準備的飯菜」，其次是「在零售店或餐廳購買的餐點」佔20.4%，另有8.5%的人選擇「公司食堂」。

同時，「自己做飯或吃家人準備的飯菜」的使費為392日圓，價格較去年略有減少；而「外賣送餐服務」的最高價格為1,368日圓，其後則是「在餐廳堂食餐」，上漲了53日圓，達到1,243日圓，而「外賣自取」則上漲45日圓，達977日圓。

調查指，疫後上班族回歸辦公室，與同事一起用餐的次數較去年有所增加，但去年餐飲市場的平均每月業績，仍較2019年疫情爆發前減少70%至80%。Hot Pepper外食總研高級研究員稲垣昌宏認為，物價高企令上班族外出用餐的意願降低，為餐飲市場復甦緩慢的原因，並認為情況將會再維持一段時間。