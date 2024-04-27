施羅德投資：環球股市7大關鍵主題

今年年餘下時間投資市場的關鍵問題，似乎團繞着環球經濟會否實現較溫和的軟着陸，以及長期而可變的滯後效應(Long and variable lags)對利率有何影響。

然而，專注於美國聯儲局政策及2024年的政治活動可能是錯誤的。相反，更好的做法是將注意力集中在目前觀察到最具吸引力的長期投資機會上，而不是陷入將對經濟狀況的預測，轉化為入市時機的思維陷阱。以下將概述2024年的7大關鍵投資主題。

1：防守板塊料獲追捧

倘若聯儲局將利率維持在穩定水平的時間比金融市場預期更長，根據歷史數據，雖然在第一次減息前，金融市場會出現較高漲的情緒，但審慎情緒將會隨後出現。這將導致投資者偏好高品質及具領導能力的企業，因此，防守性股份可能會較昔日受到更廣泛關注。關鍵問題是聯邦基金利率的穩定期會持續多久。

然而，儘管即將減息，目前金融市場仍未清楚寬鬆政策是否利好股票市場，這是由於早前緊縮政策的滯後影響，最終拖累企業盈利和股票回報所致。

總括而言，2024年金融市場將出現輪動，波動性上升，對整體金融市場回報的有利因素亦較少。若是如此，選股將更為重要，但整體金融環境更偏好高質量的股票，並且支持更廣泛的參與，尤其是在市值較小的股票中。

2：美股估值吸引力降

估值是推測長期趨勢的最佳指引。在2024年初，標普500指數的預測市盈率為約21倍，較其15年中位數高出近20%。在使用周期性調整後的市盈率(CAPE)進行長期分析，該指標對過去10年的企業盈利進行平均計算，從歷史數據可見，較低的周期性調整後市盈率與隨後10年較高的回報率有着密切關係，反之亦然。

目前，美股的周期性調整後市盈率為31倍，較1990年後的平均水平高出22%，反映未來美股回報將會下跌。其他地區股市面臨的阻礙則較低，因為環球其他地區的平均周期性調整後市盈率為15倍，略低於最近的歷史水平。

3：關注「科技七雄」盈利

金融市場評論員傾向將「科技七雄」視為一體，因為科技股在指數中佔有較大比重，亦反映科技業發展趨勢，而在過去6年，「科技七雄」很大程度上主導了股市表現。

雖然「科技七雄」的關聯性存在輕微差異，但有一個共通點，每間企業在各自的範圍中佔據領導地位，並且在快速增長的領域擁有穩健業務。

密切監察這些股票的實質表現，從而確保企業收益能繼續支持他們最近的增長勢頭，似乎是明智的做法。

4：科企影響力超2000

2024年初，美國科技業在當地整體股票市場指數中所佔比重已達到2000年中泡沫頂峰時的高位。換言之，科技股佔金融市場相當大的份額(MSCI全球指數的23%及近乎標爾500指數的29%)，因此具有龐大影響力。

這引發一個關鍵問題：若美國科技業受挫，會否拖累整個金融市場？這次情況有所不同，最明顯的是與25年前相比，現時科技業的基本面更為強勁，亦對金融市場有着巨大的影響，值得投資者密切關注。

5：金融市場估值分散

與其等待適合的時機來投資於某些行業，目前整體金融市場的估值分散程度較高，因此股票具有巨大的增值潛力。鑑於機會眾多，不妨着重以下幾項投資主題：

優質股及防守型股票再度受到關注、小型股似乎較具吸引力、價值投資機會廣泛——以合理價格買入優質股是最理想的情況，以及新興市場可達到分散投資的作用。

6：多國大選 保持審慎

事實證明，股票市場在地緣政治緊張局勢當前展現出強大韌性。在推斷近年股市對地緣政治衝擊的樂觀反應時，應保持審慎態度，特別是在經濟支持可能較差的背景下。

7：環保議題仍受關注

對於關注可持續發展的投資者而言，2022年是艱難的一年，及後由於能源股表現疲弱，2023年的情況則有所緩和。然而，隨着資金流入放緩，以及監管措施所致的壓力增加，金融市場對環境、社會和管治(ESG)投資的普遍疲勞現象愈來愈明顯。

不過，仍可以預期愈來愈多以企業議合(Engagement)為主導的投資策略趨勢將會持續，並且對脫碳的關注將擴大到更廣泛的環境問題，如生物多樣性。