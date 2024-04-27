廖嘉豪：美國及其他地區經濟數據現分歧　利淡美元

早前提及美元強勢或已接近轉捩點，期間美國數據包括製造業及服務業PMI不及預期，兩者就業分項均在50以下收縮區域，服務業PMI的就業分項更處2009年及疫情以來最低水平，表示美國勞動力市場壓力或漸增。反映美國經濟對比預期的花旗美國經濟驚喜指數第二季由約40水平下跌至13.2，代表目前才剛進入美國數據差過預期的階段，參考2016至2023年(不包括2020及2021年較反常的年份)，花旗美國經濟驚喜指數第二季跌勢由季頭延伸至季尾，加上其他環球利好因素正在發展，包括製造業反彈和商品價格受到支持，美元或在第二季走低。

其他地區數據則比市場預期好。澳洲第一季整體及核心通脹均按季升1.0%，亦高於市場預期的按季升0.8%。花旗分析員的核心服務業通脹指標（不包括旅遊項目）貢獻整體通脹升幅0.7個百分點。因為工資成本高企有機會繼續增加通脹上行風險，花旗分析員預期今年澳洲央行或不減息，開始減息周期的預測由原先2024年11月推遲至2025年2月，澳洲央行有機會成為最後一間放鬆金融狀況的央行。整體市場資金對澳元看法仍未完全正面，倉位調整或增加澳元上升動力。澳元兌美元已迫近55和200天線交匯處的0.6530重要阻力。若升穿該水平，下一阻力或為3月份高位的0.6668。

歐元區數據較預期佳的情況利好歐元。歐元區4月份綜合採購經理指數由3月份的50.3升至51.4，遠高於市場預期的50.7。而採購經理指數的強勢集中於服務業。服務業採購經理指數升至52.9，優於市場預期的51.8。由去年第四季開始該數據表現良好，顯示歐洲央行預期的由實際收入帶動消費者復甦已步入正軌。策略上歐元兌美元於第二季甚至延續至第三季，有機會仍處於1.0450至1.1000區間上落，而1.0700至1.0750或為關鍵水平，若歐元兌美元周線圖升穿1.0700水平則確認已重現升勢。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪