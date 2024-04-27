鄺紫珊：電動車產業鏈不宜看淡

近期電動車市場因為特斯拉(Tesla)銷量不佳及裁員等負面消息，股價持續受壓，為挽回市場信心，Tesla宣告稍後會推出平價車款搶佔市場。事實上，在全球淨零碳排的趨勢下，電動車產業長線仍是朝正面發展，短線回調可提供長線布局機會。

今年以來，科技股表現相對疲弱，其中電動車及相關產業主題的基金表現也受影響。不過，相信短期的回落，未對其增長趨勢帶來很大影響，電動車、車聯網、人工智能(AI)等都是未來數十年的增長族群。

有研究機構預計，今年全球電動車銷量可望有雙位數以上的增幅，而全球電動車市場的規模是智能手機市場的2.3倍及半導體市場的1.6倍，至2035年，電動車銷量更將超越燃油車。

國際能源總署報告預測，到2035年時，內地將有近三成，美歐則有超過兩成的汽車是電動車；2024年全球電池電動車與插電式混合動力車銷量，將增至1,700萬輛，佔全球汽車銷售超過兩成，高於去年的1,400萬輛銷量。

在全球可持續發展及淨零碳排目標下，電動車及相關基礎建設有望逐漸普及，電動車滲透率將持續提升，若搭配相關充電基礎建設持續增加，整體電動車產業投資前景不能看淡。AI科技為基礎的產品將逐漸推出，必定帶動終端需求的增長，包括車用硬件及軟件類股份。至於電動車相關產業投資，包括整車組裝、電池、車用晶片、充電樁、先進駕駛輔助系統等也可持續關注。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊