郭家耀：加盟模式有望成為海底撈新增長點

公司收入顯著增長，主要疫情管控措施取消及經濟復甦，海底撈餐廳客流量增加，經營表現好轉。由於海底撈餐廳的翻枱率提升及營運效率改善，帶動盈利急升，部分被匯兌損失所攤薄。截至2023年底，海底撈餐廳數量為1,374間，按年微增3間。管理層確認將重啟擴張，門店增速預期為個位數，開店仍會相對謹慎。顧客人均消費為99.1元人民幣，按年下跌5.8元人民幣。2023年海底撈餐廳整體翻枱率為每天3.8次，同店翻枱率為每天3.9次，相較2022年整體及同店翻枱率分別為每天3.0次及3.1次，出現明顯改善，亦較上半年的整體翻枱率3.3次進一步提升。海底撈餐廳去年接待超過3.97億人次顧客，按年增加43.7%。

海底撈一直以直營模式經營，公司早前宣布成立加盟事業部，着手推行海底撈的加盟經營模式，以多元模式推動擴張步伐。公司表示按照以直營為主，適時引入加盟特許經營模式，將有助於公司實現進一步的適度擴張。引入加盟特許經營模式，將續保證管理水準和顧客體驗的基礎上，增強營運能力，引入更多優質資源，提升營運效率，助力品牌擴展。加盟餐廳將獲得統一提供的人員培訓、供應鏈系統、管理經驗、食安管控、品牌營銷服務、績效考核等中後台服務。新模式會因應市場規模、競爭格局、物業狀況和地理位置等因素，通過嚴謹而系統化的方式推進。公司新拓展的加盟模式，預期短期內加盟店數量不會太多，公司將繼續摸索適合海底撈發展的模式。整體而言，加盟模式有助加快網絡布局，大大減輕資金需求，有望成為公司新增長點。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)