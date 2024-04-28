陳鳳珠：國際銅價升勢未必會持續

近日國際銅價持續上升，LME期銅價格升至每噸9,000美元以上水平，主要因銅礦供應緊張及內地銅冶煉廠開始討論減產所致。

內地多家銅冶鍊企業在北京座談會討論因銅礦加工費下滑，因此有機會減產，引發精煉銅供應下降的憂慮。加工精煉費為礦商付給冶煉廠加工與精煉礦石的費用，為冶煉廠主要的收入來源，當礦石供應減少或冶煉需求較高時，冶煉廠會競爭礦源，從而導致加工精煉費下跌。過去一年，內地冶鍊廠一直加快擴大產能，以應對電動車、風能和太陽能等綠色能源轉型對銅需求增加的情況，導致銅礦加工費下跌。不過，由於3月至4月為冶煉廠維護期，料產能利用率有所下降，有望緩解加工費下滑的情況。

另外，全球最大的銅生產國秘魯和智利的生產持續中斷，銅礦供應趨向緊張，而秘魯和智利的銅出口於過去一年亦因社會動盪而受影響，因此為銅價帶來支持。智利國家銅業委員會表示，2023年全年銅產量按年減少1.4%至525.1萬噸，創20年來新低，主要因投資不足、項目延遲、礦石品位下跌，水資源限制，以及工會與居民的抗議等。但即使去年智利的銅產量減少，仍然為全球最大的銅生產國。至於秘魯為全球第二大銅生產國，秘魯能源及礦產部公布，2023年銅產量達到276萬噸，預料今年將達到300萬噸，而秘魯的銅儲量約佔全球的9%。儘管秘魯預期今年的銅產量或按年錄得增長，但仍存在不確定性。

雖然銅的供應減少有望推升銅價，但內地的經濟增長情況或未如預期快，有機會壓抑銅的需求，因此銅價的升勢未必能持續。而過去一年，內地的房地產行業仍然疲弱，對銅的需求不足，導致銅庫存有所增加，因此內地未來進口銅的需求亦有機會放緩。現時內地持續「保交樓」，或會增加對銅的需求，但樓市的銷售尚未復甦，故需求或難以顯著增長。倘若未來內地樓市及基建投資加快，屆時才有望持續推升銅價走勢。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)