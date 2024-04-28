積金局去年討1.55億拖欠供款　積金易平台6月26日啟用

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，於2023至24年度局方共巡查超過1,200間僱用場所，處理超過37,000宗僱主拖欠供款的個案；發出「追數通知」的數目超過376,000張，較之前兩個財政年度分別增加9%及19%。局方亦成功為超過96,000名僱員討回約1.55億元拖欠供款，較對上兩個財政年度討回的拖欠供款分別增加7%及11%。

劉續稱，準備就緒的「積金易」平台已定於今年6月26日投入運作，屆時將會有第一個強積金計劃率先加入平台，其餘的強積金計劃，將會根據計劃規模，以「先細後大」的原則逐個加入平台，預計所有強積金計劃會於2025年內全部加入到平台。

當所屬的強積金計劃加入平台後，已登記加入平台的打工仔女便可以隨時隨地用智能手機或電腦檢視自己的強積金，例如每個月查看僱主有否準時供款，保障自己的強積金權益。現時有很多僱主仍然用人手計算和處理僱員的強積金供款，這不但容易出錯，亦隨時影響打工仔女的強積金權益。當僱主在「積金易」平台登記開戶後，會由自動化功能處理強積金行政工作，手民之誤將不復再。

「積金易」平台同時可以協助積金局更快掌握僱主供款情況及收取欠款報告，能更早開始處理違規個案，例如向違規僱主發出「追數通知」，估計會由現時供款日後六星期，提早至三星期，令有關僱主盡快處理欠款，更加保障打工仔女的強積金權益。

「積金易」平台推出的目的，是取代現時分散在各強積金受託人的強積金計劃行政系統，改由這個一站式的電子共用平台，集中處理，提升管理效率、改善用家體驗，同時節省行政成本達致減費。