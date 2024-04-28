【星期一‧炒啲乜】五一假期迎聯儲局議息　港股升多浸？

恒生指數在過去一周升足5日，累飆1,427點或8.8%，以百分比計是12年半以來最強單周表現。展望今周，隨着內地「五一假期」長假快將展開，A股與北水將於周中暫停，港股成交很大機會減少，對港股走勢影響有待觀察。然而，倘若香港消費市道因內地旅客增加而改善，相信對投資氣氛亦可帶來利好。

外圍方面，投資者聚焦美國聯儲局本周四公布的議息結果。因應美國近期公布的數據顯示通脹升溫、就業市場強勁，令市場把聯儲局開始減息的預期時間愈推愈遲，今趟市場如何解讀最新的聯儲局點陣圖以及會後聲明，值得關注。

本周出爐的重要經濟數據包括內地製造業和非製造業採購經理指數(PMI)、美國ISM採購經理指數、歐元區國內生產總值和通脹率、日本零售銷售、澳洲貿易數據等。投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、【曜熊理財：港股基金有機會追落後】

2、【葉尚志：恒指有力上試18290】

3、【鄺紫珊：電動車產業鏈不宜看淡】

4、【郭家耀：加盟模式有望成為海底撈新增長點】

5、【陳鳳珠：國際銅價升勢未必會持續】