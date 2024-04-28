港府：首季經濟增長料在全年預測區間內

政府將於下周公布第一季生產總值預估數字，財金官員估計會在全年經濟增長預測區間之內，反映本港經濟連續第五個季度呈溫和增長。

財金官員提到，過去一周本港股市，科技股表現改善，利好港股一周連升5天，恒生指數累計升8.8%，是13年來表現最好的一個星期。市場憧憬創科和人工智能業務潛藏的新機遇與業務增量，加上中國證監會早前宣布五項措施，包括「互聯互通」擴容和豐富內涵，以及支持行業龍頭企業來港上市等，觸發伺機已久的資金入市，帶動積極氣氛。

他表示，2月底優化的「跨境理財通2.0」取得好進展。3月份參與的個人投資者數目增加超過2.4萬人，涉及的資金跨境匯劃金額亦按月增加接近8倍，超過131億元人民幣。這個單月數字相當於理財通自2021年9月推出以來累計資金跨境匯劃金額的近一半。

他續指，本港的初創企業數目去年已超過4,200家，較4年前增加超過三成，當中約四分一的創辦人來自境外。過去一年，本港成功引進近50家重點創科企業落戶香港或擴展其在港業務，最近位於河套的港深創科園亦跟約60家合作伙伴簽訂合作備忘錄，標誌着園區不久將踏入營運階段的重要里程碑。