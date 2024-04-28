朗賢峯向隅客轉投另一鐵路盤　Blue Coast餘貨擬分段加價

據悉，Blue Coast於周日(28日)售出兩伙，包括1B座高層Ｂ室，實用面積958方呎 ，成交價2,316.3萬元，呎價約24,178元。另一伙為2A座高層Ｂ室，實用面積773方呎，以1,857.7萬元成交，呎價約24,032元。買家為何文田站朗賢峯第IIB期向隅客。

長實營業部首席經理郭子威表示，隨著政府撤辣之後，一手成交持續火熱，料4月份一手成交量錄得超過1,900宗。同時，由於有多項利好消息，包括美國息口見頂，香港經濟進入復甦階段，政府吸納各方人才政策等，都對經濟有正面影響。故此，他對未來香港樓市持樂觀的態度，並表示Blue Coast售價撈底成功，正檢視餘貨的價格，料餘貨加價幅度可高達10%。