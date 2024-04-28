【深度解構】美國再有零售銀行倒閉　對內地銀行業有何啟示？

美國再有小型地區銀行倒閉，完全反映出當銀行資產錯配時（持有太多低息長期債券）所面臨的潛在風險。有美國的先例在前，目前仍處於低利率環境的中國亦加緊防範類似潛在風險，要求地區農商銀行「去槓桿、減少買入國債」，以免發生類似硅谷銀行（SVB）倒閉的金融危機。

事實上，包括SVB倒閉在內的美國地區銀行危機，正正是由於這些銀行在低利率環境時期買入太多國債。而當加息周期開始後，國債的價格會隨之下跌（孳息率上升），繼而導致這些銀行錄得巨額的帳面虧損。當然，這些帳面虧損只反映債券的市場價值，不會直接對銀行現金流構成形影響，然能長期持有債券直至到期贖回，實際上依然有錢賺。

然而，銀行存款客戶看到巨赤字，自然會擔心自己存款的安危。一旦客戶開始大量撤走存款時，銀行就只能迫於無奈用市價蝕賣手頭債券應對客戶提款，繼而由帳面虧損化為實質虧損，甚至令資金鏈斷裂而倒閉。

目前中國30年期國債孳息率大約在2.5厘附近，為過去20年來的最低水平；換句話說，國債價格也在20年來的最高位。法國巴黎銀行的數據顯示，今年首季度以地區銀行為主的內地銀行，總共淨買入了2,700億美元的國債。開源證券的研究報告亦指出，年初迄今農業金融機構是購買國債的主力，一定程度上反映出存款增長較強，但難以配置貸款的窘境。

有內地傳媒亦引述消息指，華東某省有人民銀行的地方分行已注意到風險，開始對當地的農商銀行進行「窗口指導」，要求 這些銀行聚焦主業，壓低槓桿率以及債券久期。同時證實了此前在3月份，人民銀行專門調查研究了各農商銀行參與債市的情況。

招聯首席席研究員董希淼表示，農商銀行擴大對國庫債券的投資乃是無之舉，一方面是難以找到合適的資產投資，另一方面是市場信用風險上升，要保持資產質量壓力較大。目前農商銀行的資產配置集中在超長期的國債，但這也會帶來兩大風險，即利率風險和流動性風險。

而在美國經歷接二連三的地區銀行倒閉事件後，危機至今仍未結束。美國聯邦存款保險公司（FDIC）宣布，當地監管部門已勒令共和第一銀行（Republic First Bank）倒閉，其名稱與去年倒閉並由摩根大通收購的第一共和銀行（FRB）相似，但仍是兩家不同的實體。FDIC作為共和第一銀行的接管人，亦與富爾頓銀行（Fulton Bank）達成協議，出售部分資產予該銀行。