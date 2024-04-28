天韻國際：就財產保全令徵詢法律意見

法院頒令對臨沂遠宇在臨商銀行開立的銀行賬戶進行為期一年的司法保全，自2024年4月24日至2025年4月23日止，並對山東天同位於河東區九曲街道楊家嶺村及河東區安康東街與龍山路交匯處東南角的土地；位於河東區九曲街道楊家嶺村的13座樓；及位於河東區九曲街道楊家嶺村的4層高樓宇進行為期3年的司法保全，至2027年4月23日止。董事會現正就財產保全令徵詢法律意見，並將在適當時候作出進一步公告。

值得留意的是，殷小龍因作為公司董事及債權人的利益衝突，而辭任公司非執行董事，自上周四(25日)起生效。另外，公司執行董事呂春霞已因其他個人事務，已於上周五(26日)起辭任，惟仍擔任集團副總經理。公司執行董事楊雲耀已於4月19日調任為非執行董事，亦不再為公司授權代表，改由公司執行董事兼行政總裁溫浩原擔任。

為回應證監會要求，該公司上周日(21日)已委任凱晉企業顧問為獨立管理人，並會加入獨立管理人的一名代表，作為集團所有銀行戶口的聯名授權簽署人，以批准超過50萬元付款等。同時透露，前附屬公司天同食品(宜昌)於武漢農村商業銀行的戶口及山東天同於臨商銀行的戶口錯報銀行結餘，前者更涉及未經授權轉賬。

公司指，拉獲證監會函件後，除暫停楊自遠為公司董事的權力及職責外，亦解除其在集團中國附屬公司的職務。本月8日接任為天翌、同泰食品及山東天同的法定代表人、董事長和總經理的陳飛，已在上周三(24日)辭去相關職務。