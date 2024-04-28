【多圖】新界400餘呎半新銀主盤398萬推拍　較購入價低3成

有新界半新盤銀主單位連環推出拍賣。天水圍Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay共3伙銀主盤推拍，個別開價低於「4球」，呎價僅約8,578港元。

黃開基拍賣行本周二(30日)將推拍約42項物業，包括上述項目多個銀主單位，其中Wetland Seasons Park1期16座低層A1室推拍價較低，開價398萬元，單位實用面積約464方呎。該單位原業主於2020年以約589萬元買入，現時開價低約191萬元或約32.4%。

另一個為該盤3期7座高層A2室，實用面積約446方呎，推拍價408萬元，呎價約9,148元。開價較購入價低約257萬元或約38.6%至於 Wetland Seasons Bay1期5B座低層A6室，實用面積約448方呎，銀主以438萬元推拍，呎價約9,777元。開價較2021年買入價低約247萬元或約36.1%。

同場亦拍賣荔枝角美孚新邨2期百老匯街37號低層C室銀主盤，實用面積約450方呎，開價僅330萬元，呎價約7,333元。單位銀行網上估價約482萬元，推拍價低約152萬元，差幅約31.5%。